Christine Sinclair veut aller chercher le titre qui manque à sa couronne

À 40 ans, Christine Sinclair a tout gagné ce qu’il y a à gagner au soccer féminin... ou presque. Il lui manque un titre à la Coupe du monde et elle entend bien y remédier cet été.

L’athlète originaire de la Colombie-Britannique a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle a aussi des médailles de bronze des jeux de Londres, en 2012, et de Rio, en 2016.

Elle cumule les honneurs individuels avec 14 titres de joueuse de l’année de Canada Soccer. De plus, elle détient le record du monde pour le plus grand nombre de buts en sélection, hommes et femmes réunis, avec 190 réussites dans plus de 300 matchs avec l’équipe nationale canadienne.

Mais le titre championne de la Coupe du monde lui a toujours échappé. Depuis son arrivée avec l’équipe, les Canadiennes n’ont pu faire mieux qu’une quatrième place en 2003.

Elle pourrait couronner une brillante carrière en soulevant la précieuse coupe lors du tournoi qui se mettra en branle en Australie et en Nouvelle-Zélande dans moins de deux semaines.

Affaire personnelle

Sinclair a le feu dans les yeux quand elle est sur le terrain. On la sent animée par une fougue hors du commun. C’est son carburant même si elle tente de le doser.

«Je suis le genre de personne qui n’est jamais satisfaite, que ce soit sur le plan personnel ou collectif. C’est ce qui me fait fonctionner au quotidien.

«Je cherche toujours l’amélioration, à trouver les 2 ou 3% qui nous permettront d’en faire plus. Je pense que c’est ce qui fait que je joue encore aujourd’hui.»

C’est pour ça qu’elle a autant savouré la victoire canadienne lors des jeux de Tokyo, il y a deux ans. Et elle est déterminée à prouver que ce n’était pas un coup de chance dans ce qui pourrait bien être son chant du cygne.

«Nous voulons prouver au monde que ce que nous avons fait à Tokyo n’était pas le fruit du hasard.»

Inspiration

L’ardeur au travail de la capitaine ne passe évidemment pas inaperçue dans une équipe qui est composée d’un beau mélange de joueuses aguerries et de jeune talent.

Sinclair a longtemps été la locomotive de la formation canadienne, mais son âge fait en sorte que son rôle a évolué, comme l’explique la sélectionneuse Bev Priestman.

«Elle est essentielle pour cette équipe, mais ce n’est plus uniquement l’équipe de Christine, nous avons de la profondeur devant et derrière.

«Je crois qu’elle continue d’évoluer et c’est tout en son honneur. Elle semble modeste, mais sous sa carapace c’est une compétitrice féroce.»

Priestman se dit impressionnée par l’engagement de sa capitaine qui est une inspiration pour ses coéquipières.

«J’ai 37 ans, elle est trois ans plus vieille que moi et lors des tests physiques, elle s’en tire très bien. Elle a vécu des revers, mais elle a finalement pu accrocher une médaille d’or à son cou. Elle n’a pas encore fini ce qu’elle a à faire», dit l’entraîneuse en faisant référence à un potentiel sacre mondial.

AFP

Elle cache son jeu

Sinclair pourrait pratiquement être la mère de sa coéquipière Simi Awujo, qui n’a que 19 ans. Celle-ci confirme toutefois qu’en pratique, les choses sont différentes.

«Je ne dirais certainement pas qu’elle a l’air d’une femme de 40 ans», lance-t-elle en riant.

«Elle est tellement terre-à-terre que son âge n’a pas d’importance. C’est juste une personne agréable à côtoyer.»

Quant à la principale intéressée, elle a choisi de rester concentrée sur la tâche, mais de lever le pied un peu mentalement.

«Pour le moment, je veux seulement profiter [de notre présence en Australie]. Je suis un perfectionniste et je m’impose tellement de pression que je veux m’amuser.

«C’est la première fois que ma famille sera sur place pour me voir jouer et je veux emmagasiner les souvenirs.»