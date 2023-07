Concours de circuits: le favori local Julio Rodriguez établit un record

Julio Rodriguez n’a pas pris de temps à faire lever les spectateurs de leur siège au T-Mobile Park de Seattle, le joueur des Mariners expulsant balle après balle pour établir un record du concours de circuits dès la première ronde, lundi soir.

Le jeune homme de 22 ans s’est amené sous les acclamations de la foule partisane et il lui en a donné pour son argent. Le Dominicain a réussi 41 circuits, un de plus que le record établi par son compatriote Vladimir Guerrero fils en 2019.

JULIO RODRIGUEZ PUT ON A SHOW 🤩



41 home runs in the first round 🚀 pic.twitter.com/JrI4Ajag0p — ESPN (@espn) July 11, 2023

Rodriguez était opposé au premier tour au double champion du concours, Pete Alonso. Comme en 2022, il a atteint la demi-finale aux dépens du gros cogneur des Mets de New York, qui a dû se contenter de 21 longues balles.

Guerrero fils est également de retour après trois saisons d’absence et il n’a pas déçu lui non plus. Le joueur des Blue Jays de Toronto a sorti 26 balles des limites du terrain et a facilement éliminé Mookie Betts (11).

«Vlad junior» et Rodriguez s’affronteront durant la deuxième ronde, tandis que Randy Arozarena et Luis Robert fils, qui sont respectivement venus à bout d’Adolis Garcia et Adley Rutschman, batailleront pour l’autre place en finale.