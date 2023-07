Début d'une éruption volcanique en Islande

Une éruption volcanique a débuté lundi après-midi en Islande, dans un secteur inhabité à une trentaine de kilomètres de la capitale Reykjavik où la lave jaillit pour la troisième fois en deux ans.

L'éruption s'est produite vers 16h40 GMT près d'un petit mont nommé Litli Hrutur, situé à quelques kilomètres des lieux de deux précédentes éruptions qui ont eu lieu en 2021 et 2022 sur la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de Reykjavik, a annoncé l'institut météorologique islandais (IMO) dans un communiqué.

Les images diffusées en direct par les médias islandais, qui se tenaient prêts après des milliers de mini-séismes dans le secteur ces derniers jours, montrent une coulée de lave significative semblant s'échapper d'une faille, ainsi que de la fumée provenant de Litli Hrutur.

«L'éruption se produit dans une petite dépression juste au nord de Litli Hrutur, d'où s'échappe de la fumée en direction du nord-ouest», a expliqué l'IMO.

La protection civile islandaise a incité à ne pas aller sur place dans l'immédiat, le temps d’évaluer la situation.

Les éruptions effusives qui se sont produites jusqu'ici dans cette zone se sont avérées sans grand danger, n'ayant pas causé de dommages matériels et n'ayant pas eu d'impact sur le trafic aérien.

Elles ont en revanche ravi les centaines de milliers de touristes et de badauds allés voir les coulées de lave au cours des deux précédentes éruptions, qui avaient duré respectivement six mois et trois semaines.