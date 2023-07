Délibérations du jury en Angleterre: l'infirmière accusée du meurtre de 7 bébés attend son verdict

Après neuf mois d'un procès éprouvant, les délibérations du jury étaient en cours lundi pour décider si une infirmière anglaise de 33 ans avait tué sept nouveau-nés et tenté d'en tuer 10 autres, dans l'hôpital où elle travaillait.

• À lire aussi: L’infirmière accusée du meurtre de 7 bébés travaillait dans un hôpital sous pression décrit la défense

Meurtrière en série, «froide et calculatrice» selon l'accusation, professionnelle «dévouée» et innocente selon la défense, le procès de Lucy Letby, 25 ans à l'époque des faits, a horrifié l'Angleterre.

La jeune infirmière qui travaillait dans l'unité de soins intensifs pour nouveau-nés de l'hôpital Countess of Chester, ville du nord-ouest de l'Angleterre, est accusée d'avoir tué des bébés prématurés entre juin 2015 et juin 2016. Elle aurait injecté de l'air dans leurs sondes, ajouté de l'insuline à des poches de solution alimentaire administrée par intraveineuse, déplacé le tube permettant à une petite prématurée de respirer...

Attaqués à plusieurs reprises

Dans certains cas, elle aurait essayé de tuer ses petites victimes à plusieurs reprises, avant d'arriver à ses fins, et 22 charges sont retenues contre elle, dont sept pour meurtre.

Tout au long du procès qui s'est tenu à Manchester (nord), elle a nié avoir tué ou essayé de tuer les bébés.

Selon le procureur Nick Johnson qui a minutieusement reconstitué le puzzle de son emploi du temps et des similarités entre les décès, la jeune femme blonde au sourire angélique agissait lorsque les parents étaient partis, ou quand l'infirmière en charge s’était éloignée. Parfois, elle attaquait les victimes la nuit, quand elle était seule, a-t-il aussi avancé.

«Froide, calculatrice, cruelle et tenace» selon le procureur, elle avait même augmenté la dose d’insuline pour une victime en 2016, après avoir échoué à tuer de cette façon un premier bébé en 2015.

Parmi les victimes, des jumeaux, et même des triplés, dont deux mourront à 24 heures d’intervalle après son retour de vacances en juin 2016. Le troisième triplé sera sauvé, ses parents ayant supplié qu’il soit transféré dans un autre hôpital.

À l’époque, ayant déjà tué plusieurs bébés sans attirer l’attention, elle était devenue "incontrôlable" a affirmé le procureur durant le procès.

Il a aussi montré des notes retrouvées par la police chez l'infirmière.

«Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bonne pour m'occuper d'eux. Je suis une horrible mauvaise personne», avait-elle notamment écrit sur un papier. Sur d'autres documents, l'infirmière, arrêtée en juillet 2018, clamait en revanche son innocence.

Son avocat Ben Myers a fait valoir que le service de néonatologie avait durant cette période «accueilli plus de bébés que normalement et avec des besoins de soins plus importants», et affirmé que certains médecins incompétents avaient fait porter le blâme sur la jeune infirmière.

Dans sa plaidoirie finale, l’avocat a dénoncé une «présomption de culpabilité» contre sa cliente, et invité les jurés – 8 femmes et 4 hommes – à revenir à la présomption d’innocence. Il a aussi dénoncé les explications changeantes de l’accusation, selon lui faute de preuves contre Lucy Letby.

Selon le procureur, Lucy Letby avait aussi falsifié certaines de ses notes médicales, pour brouiller les pistes.

Mais progressivement, les soupçons s’étaient portés sur la jeune infirmière, toujours de service lors de la dégradation brutale de la santé des nouveau-nés.

Parmi ses victimes présumées, une grande prématurée née à 25 semaines de grossesse, dont elle avait délogé le tube respiratoire, seulement quelques heures après sa naissance en février 2016.

Un médecin avait découvert que le tube respiratoire avait été déplacé vers 4h00 du matin. Lucy Letby, passive près de la couveuse, avait expliqué qu’elle voulait donner une chance à la petite fille de respirer d’elle-même. Le bébé, attaqué plusieurs fois, mourra quelques jours plus tard.

Durant le procès, des parents ont témoigné par vidéo, une mère racontant notamment comment revenant dans la salle des berceaux, elle avait découvert son nouveau-né avec du sang autour de la bouche, mais avait été rassurée par Lucy Letby. Le bébé venait en réalité d’être empoisonné à l’insuline et décédera le lendemain.

L'identité des bébés n’a pas été divulguée afin de préserver les familles. Ils ont été nommés bébé A, bébé B, C, D etc.