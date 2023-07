FEQ : centre-ville désert sous la pluie battante

Après une fin de semaine radieuse en ce qui a trait à la météo et aux prestations, la pluie est venue jeter une bonne douche froide sur le Festival d’été de Québec (FEQ), lundi.

On pouvait très facilement compter le nombre de festivaliers qui attendaient l’ouverture des portes pour s’avancer sur les plaines, près du monument de la Croix du sacrifice.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Sarah et Jason, deux irréductibles des Trois Accords, qui devait se produire en soirée, ont passé près de deux heures à attendre sous la pluie battante pour aller voir leur groupe préféré sur la grande scène du FEQ.

« On n’aurait pas manqué ça même s’il y avait eu une tornade, blague la jeune femme. Ils donnent un très bon show et ce n’est pas un peu de pluie qui va les arrêter, même si ça aurait quand même été mieux avec du soleil. »

Son copain espérait quand même voir les amateurs de musique se déplacer en grand nombre pour « supporter la première tête d’affiche québécoise de cette année ».

D’autres, comme Maya et ses amis Alizée, Charlotte, Violette et Émile n’avaient, presque tous, qu’une soirée à consacrer au festival et comptaient bien en profiter malgré les précipitations incessantes.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« On est venus de Victoriaville spécifiquement pour ce spectacle-là et c’était notre seule chance de venir cette année. On aurait aimé du beau temps, mais qu’est-ce qu’on peut faire rendu là, à part en profiter? Au moins on sait qu’on sera bien placés! »

Soirée tranquille

Bien remplies avant les spectacles à l’habitude, les terrasses de la Grande Allée étaient complètement désertes lors du passage du Journal, vers 17h15.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« C’est dommage, admet Richard, un serveur de la Brasserie Inox. À cette heure-là, c’est toujours plein. Les gens viennent prendre une consommation avant d’aller se mettre en file, mais pas ce soir. »

S’il est déçu de voir que la clientèle n’était pas au rendez-vous lundi, le serveur se console en repensant aux soirées très achalandées de jeudi et vendredi dernier. Des milliers de personnes avaient alors choisi de fuir le soleil de plomb sous les parasols, un verre à la main.

Pluies diluviennes

Au grand dam du FEQ et des amateurs de musique en tous genres, les experts prévoient que les intempéries ne devraient pas vraiment cesser dans les prochains jours. En entrevue sur les ondes de LCN, le météorologue Gilles Brien a expliqué que le système dépressionnaire qui déferle sur le Québec est une «rivière atmosphérique».

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Le sol est déjà saturé d’eau depuis deux semaines. On a reçu 50 à 100 mm de pluie. C’est déjà plus d’un mois de pluie qui est tombée en quelques jours [...] », a-t-il fait valoir.

« Ça va se poursuivre jusqu’à mercredi. C’est pas vraiment bon pour des gens qui sont en vacances [...] la pluie s’étend à Montréal aussi, mais à Montréal on est sauvé un peu, on va peut-être connaître 30 mm de pluie, mais si vous allez vers l’est, vers Québec, vers Trois-Rivières, attendez-vous vraiment à de la grosse pluie torrentielle. »