FEQ: un fleuron québécois au cœur des plus grandes tournées en Amérique du Nord

Qu’ont en commun Taylor Swift, les Rolling Stones, les Foo Fighters, Zach Bryan, Green Day, Beyoncé et AC/DC, mis à part un don exceptionnel pour la musique? Ces artistes de renommée internationale et une foule d’autres font confiance à une entreprise québécoise pour assurer leurs déplacements.

Le Journal s’est rendu dans les coulisses du Festival d’été de Québec (FEQ) pour en apprendre plus sur les autocars Prévost, soit le fournisseur d’autobus de 99% des tournées musicales en Amérique du Nord.

Ce quasi-monopole représente à lui seul 15 à 20% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise dont le quartier général se trouve toujours dans le petit village de Sainte-Claire, dans la région de Québec.

Devant une rangée d’autobus faits ici, le président-directeur général de Prévost, François Tremblay, s’est dit touché de voir que tant d’artistes de renom font confiance au fleuron québécois.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«C’est une grande fierté de voir qu’on accomplit de très grandes choses à l’international, tout en étant basés dans la région de Québec. [...] On se démarque par la réputation de nos autobus. Les artistes et leurs équipes savent qu’en se tournant vers nous, ils auront de bonnes nuits de sommeil sur la route.»

Sceau d’approbation

Des voyages en autobus Prévost, le vétéran directeur de tournée Mike Amadio en a fait à ne plus pouvoir les compter. Depuis 1987, il en a vu de toutes les couleurs au fil de ses aventures avec les Rolling Stones, AC/DC ou encore Kiss.

Certains amateurs de musique paieraient très cher pour passer une heure à bord de ces engins indispensables à la vie de tournée aux côtés de leurs idoles. Pour lui, c’est devenu la routine d’être au cœur des secrets des plus grandes vedettes internationales.

Photo fournie par Prévost

De passage au FEQ pour accompagner la tête d’affiche de dimanche soir, Zach Bryan, M. Amadio soutient que les autobus du fabricant de Bellechasse devraient être le «standard dans l’industrie» et qu’ils se «démarquent par leur confort et leur adaptabilité aux besoins des artistes».

Sur mesure

Les 1300 employés de Prévost fabriquent des coquilles d’autobus haut de gamme qu’ils envoient ensuite chez des convertisseurs, qui s’occupent de créer le design intérieur des véhicules au goût des vedettes de la musique.

La compagnie californienne Dreamliner fait partie de celles qui conçoivent l’intérieur des autobus de tournée Prévost. Le Journal a eu l’occasion de s’entretenir avec deux chauffeurs d’expérience travaillant pour l’entreprise américaine.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Ça fait 23 ans que je fais ce métier, les bus sont comme ma maison, confie Eric Fuller. Ils sont pensés pour convenir à tout le monde, même aux chauffeurs. On peut les compartimenter pour laisser les passagers avoir leur intimité et ça, c’est très important quand on passe beaucoup de temps sur la route.»

Pour sa part, Mark Jones, qui conduit les plus grandes vedettes internationales depuis 34 ans, affirme avoir passé certains des plus beaux moments de sa vie dans les véhicules haut de gamme construits au Québec.

«J’ai une foule de souvenirs dans ces engins. Le plus impressionnant, c’est qu’ils continuent à améliorer leurs produits d’année en année. Ce n’est pas pour rien qu’ils contrôlent pratiquement tout le marché maintenant, ils sont au-dessus du lot.»

Besoins grandissants

François Tremblay et son équipe ont observé que l’industrie de l’autobus de tournée a gagné encore plus de momentum dans les dernières années, alors que les ventes de CD ont cédé leur place aux plateformes de diffusion numérique.

«Pour recouper les profits perdus, les musiciens doivent faire plus de dates et dans de plus grosses salles, explique-t-il. C’est bon pour nous, parce qu’ils préfèrent voyager dans leur autobus que de gérer les casse-têtes d’hôtel et d’équipement. Avec nos autocars, ils ont le confort et tout l’espace nécessaire pour traîner tout ce dont ils ont besoin.»

Ce qu’ils ont dit

«On vient tout juste de conclure une entente avec Beyoncé pour sa prochaine tournée. Elle a besoin de 30 autobus!» – le PDG de Prévost, François Tremblay.

«Les gens de Québec sont un public extraordinairement ouvert. Peu importe le style de musique, tu sais qu’ils seront au rendez-vous et qu’ils auront beaucoup d’énergie.» – le directeur de tournée Mike Amadio, au sujet du Festival d’été de Québec.

«J’ai conduit pour The Weekend, Drake, Lil Wayne, Guns and Roses et plein d’autres dans ma carrière. [...] J’ai pu tisser des liens incroyables et voir des paysages à couper le souffle à bord de ces autobus» – Mark Jones, conducteur d’autobus de tournée depuis 34 ans.