Festival d’été de Québec: Tenille Townes convie U2 à son Pop-Up FEQ

Ce n’était pas Bono et sa bande, mais les festivaliers entassés au Pub Saint-Patrick, lundi midi, ont pu chanter un succès de U2 grâce à l’attachante chanteuse country Tenille Townes.

Pendant que la pluie se mettait à tomber à l’extérieur, l’artiste de 29 ans a obtenu le soutien vocal de tous les clients du pub pour sa délicate reprise de I Still Haven’t Found What I’m Looking For, point fort de sa courte prestation diurne dans le cadre de la série des Pop-Up FEQ.

Comme elle l’avait fait la veille sur les plaines d’Abraham, en première partie de Zach Bryan, l’Albertaine a charmé le public avec ses mélodies mélancoliques et son sourire radieux. Elle a exprimé sa reconnaissance pour ce premier grand contact avec le public du festival, qui a clairement dépassé ses attentes. «Hier [dimanche], c’était fou. C’est la plus grosse foule de ma vie», a-t-elle confirmé entre deux chansons.