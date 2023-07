Huit films québécois tournés cet été

Qui dit saison estivale dit tournages... Comme chaque année, les caméras fonctionneront à plein régime pendant la belle saison. De l’adaptation cinématographique des Belles-Sœurs à la relecture du Conte pour tous Bach et Bottine, voici un aperçu des films québécois qui seront tournés cet été dans la Belle Province.

Les Belles-Sœurs

C’est le 5 septembre que René-Richard Cyr lancera le tournage de son film musical Les Belles-Sœurs, une adaptation cinématographique de la célèbre pièce de Michel Tremblay. L’actrice Geneviève Schmidt a été choisie pour défendre le rôle mythique de Germaine Lauzon, entourée notamment de Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Debbie Lynch-White et la chanteuse Ariane Moffatt. Distribué par TVA Films, Les Belles-Sœurs prendra l’affiche en juillet 2024.

Berger

Après avoir réalisé deux séries télé (Bête noire et Motel Paradis), la cinéaste Sophie Deraspe (Antigone) renoue avec le cinéma en portant au grand écran le livre D’où viens-tu, berger, de l’écrivain québécois Mathyas Lefebure. Le tournage de Berger a démarré le 22 mai dernier, à Arles, en France, et se termine ces jours-ci dans les Alpes françaises, près de Beaufort. Le film qui met en vedette Félix-Antoine Duval dans le rôle-titre raconte l’histoire d’un jeune publicitaire qui troque sa vie montréalaise pour celle de berger en France.

Vil et Misérable

Fabien Cloutier et Pier-Luc Funk se partageront la vedette de cette comédie fantastique du réalisateur Jean-François Leblanc, adaptée du roman graphique du même titre de Samuel Cantin. Cloutier y incarnera un démon misanthrope devenu libraire de livres usagés et dont le quotidien est chamboulé par l’arrivée d’un jeune collègue de travail. Anne-Élisabeth Bossé, Chantal Fontaine, Alexis Martin et Éric Robidoux font aussi partie de la distribution. Le tournage de Vil et Misérable se déroulera du 4 août au 7 septembre en prévision d’une sortie en salle en 2024.

Mlle Bottine

Antoine Bertrand défendra un des rôles principaux de cette nouvelle version du célèbre Conte pour tous Bach et Bottine qui sera réalisée par Yan Lanouette Turgeon (Roche papier ciseaux), d’après un scénario de Dominic James. Mlle Bottine racontera l’histoire d’une orpheline de 11 ans qui se voit forcée d’abandonner sa ferme et ses animaux pour aller s’installer à Montréal chez son oncle Philippe, un compositeur d’opéra qui vit en ermite. La préproduction du film se mettra en branle cet été en prévision du lancement du tournage, à la mi-septembre.

WEDA

L’acteur français Therry Lhermitte (Les Bronzés, Le dîner de cons) a récemment passé quelques jours en Estrie pour le tournage de ce film muet québécois qui met aussi en vedette Michel Courtemanche, Mitsou et Gaston Lepage. Produit et réalisé par Sylvain Viau (Le Noël de Walter et Tandoori), WEDA (titre provisoire) relatera une journée dans la vie de Walter, un personnage écologiste. Le tournage se déroule principalement dans des stations de train et des terrains de golf des Cantons-de-l’Est.

Ababouiné

Quatre ans après la sortie des Fleurs oubliées, son plus récent long métrage, le cinéaste André Forcier (L’eau chaude, l’eau frette, Une histoire inventée) amorcera à la mi-juillet le tournage de son prochain film, Ababouiné, qui fera revivre le quartier populaire du Faubourg à m’lasse, à Montréal, dans les années 1950. Le tournage aura lieu du 17 juillet au 31 août. La distribution du long métrage n’a pas encore été annoncée.

Oublier Charlotte

L’actrice Rose-Marie Perreault (La cordonnière) se glissera dans la peau d’une jeune mère aux prises avec une grave dépression post-partum dans ce drame psychologique d’horreur réalisé par Chloé Cinq-Mars (Dérive). Simon Landry-Désy et Marie Bélanger compléteront la distribution du film qui sera tourné à Montréal à partir du début août.

Le chef et la douanière

Dix ans après la sortie de Liverpool, la cinéaste Manon Briand (La turbulence des fluides) revient au cinéma avec Le chef et la douanière, une comédie mettant en scène un chef français en mal de renommée qui tente d’aider une gamine à remporter un concours culinaire. Le film sera tourné à Montréal et en Montérégie à compter du 6 septembre. La distribution sera annoncée sous peu.