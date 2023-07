Incapables de trouver des places en garderies, des familles quittent Baie-Comeau

Le manque de places en garderies mène des familles récemment arrivées à Baie-Comeau à quitter la ville. C’est le cas de la famille de Sasha Valdes, qui déménage à Rimouski dans les prochaines semaines.

Originaire de Colombie, Sasha Valdes s’est installée à Baie-Comeau en 2019. La mère de famille va quitter Baie-Comeau dans les prochaines semaines, faute d’une place en garderie pour sa fille.

«C’est terrible. Chez Manicouagan Interculturelle, ils m'ont dit "il faut faire quelque chose Sasha, tu ne peux pas partir. On va faire quelque chose. On va te trouver." C’est comme un peu tard. On a commencé des démarches, ce n’est pas juste la garderie. C’est la vente de la maison», a-t-elle déploré.

Dès le début de son congé maternité en mars 2021, Sasha Valdes a entrepris une chasse aux places en garderie, en s’inscrivant à la place 0-5 ans et en multipliant les coups de téléphone.

«Quand j’appelais et que je disais “je cherche une place”, les gens riaient presque de moi. C’est comme impossible, je n’ai pas de place jusqu’en 2025», a raconté la Baie-Comoise.

La coordonnatrice à la formation continue chez Culture Côte-Nord va conserver son emploi en travaillant à distance de Rimouski, où elle a trouvé une place en CPE pour sa fille.

«On peut faire des campagnes extraordinaires pour attirer les gens. Mais est-ce qu’il faut cibler les célibataires ou les personnes plus âgées ou les familles ? Il y a un mur là», a lancé la directrice générale de Culture Côte-Nord, Marie-France Brunelle.

Pas un cas exceptionnel

Pendant que Baie-Comeau lutte contre la décroissance de sa population, un organisme offrant un service de halte-garderie voit des familles quitter la région, et même le pays, faute de places en garderies.

«J’ai beaucoup de parents qui, après maintes et maintes recherches, après s’être inscrits à la place 0-5 ans partout, comme ils n’ont pas de garderies, ils sont obligés de quitter la région, pour aller dans des régions où il y a des places en garderies pour leurs enfants pour qu’ils puissent travailler», a expliqué Isabelle Mak, directrice de l'Accueil Marie-de-l'Incarnation.

«On a même beaucoup de familles qui retournent dans leur pays», a-t-elle ajouté.

Vers un surplus de places dans la Manicouagan?

De son côté, le Regroupement des Centres de la petite enfance de la Côte-Nord a affirmé que le taux d’enfants inscrits à la place 0-5 ans ayant trouvé un CPE s’améliorait dans la Manicouagan.

«Si je vous donne une photo en décembre 2021, on estimait à plus ou moins 75 % le taux de couverture dans la Manicouagan par rapport aux places. En un an, on est tombé autour de 90 %. On s’enligne autour de 100 %. En 2025, le gouvernement estime que nous aurons un surplus de trois places», a expliqué la directrice du regroupement des CPE de la Côte-Nord, Odette Lavigne.

Mentionnons en terminant qu’un nouveau CPE préfabriqué sera construit dans les prochains mois à Baie-Comeau, avec une capacité d’accueil de 90 enfants.