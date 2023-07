L’ancien quart-arrière Tim Tebow se lance dans le hockey

Après le football et le baseball, c’est maintenant vers le hockey que l’ex-quart-arrière de la NFL Tim Tebow se tourne pour sa prochaine prière.

L’homme de 35 ans, qui s’est autant fait connaître pour sa foi inébranlable que pour ses remontées improbables sur le terrain devient copropriétaire d’une équipe d’expansion de la Ligue East Coast (ECHL).

C’est à Lake Tahoe, au Nevada, que Tebow vivra sa prochaine aventure dans le sport, à compter de la saison 2024-25. Il s’agira de la 29e franchise dans le circuit qui étend de plus en plus ses pénates vers le centre et l’Ouest des États-Unis.

L’équipe évoluera au Tahoe Blue Event Center, un aréna de 4200 places qui n’a probablement rien à envier à celui des Coyotes de l’Arizona dans la LNH (mais c’est un tout autre dossier).

«J’aime que le sport unisse tout le monde de tous les horizons dans un esprit de camaraderie et de compétition. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’amener le hockey dans la région de Tahoe afin de permettre aux aux amateurs et aux familles de créer des souvenirs pour les années à venir», a indiqué Tebow dans un communiqué.

De la NFL au baseball

Tebow avait le don d’épater la galerie avec les Gators de l’Université de la Floride, qu’il a guidés vers deux championnats nationaux, en 2007 et 2009.

Il a toujours été un joueur controversé en raison de son style qui n’avait rien d’orthodoxe. Malgré ses succès, ses qualités de passeur et ses habiletés techniques ont toujours suscité des doutes.

Tebow a quand même été un choix de première ronde dans la NFL quand les Broncos de Denver ont jeté leur dévolu sur lui, en 2010. Un an plus tard, il captivait la nation en raison de ses nombreuses remontées de dernière minute, malgré des performances souvent misérables, sauf en situations de crises.

Il a été échangé aux Jets de New York et après une saison à oublier, des essais infructueux avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Eagles de Philadelphie l’ont amené à se tourner vers le baseball.

De 2016 à 2021, il n’a pas réussi à percer dans l’organisation des Mets de New York. Il a renoué avec la NFL en 2021 lorsqu’il a été invité au camp des Jaguars de Jacksonville. Sa conversion à la position d’ailier rapproché a fait chou blanc.

Tout au long de sa carrière, Tebow s’est fait connaître en posant un genou au sol en position de prière après ses meilleurs moments sur le terrain.