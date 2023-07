Services essentiels: le RTC n'ira pas en appel contre la décision du Tribunal administratif du travail

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ne demandera pas de révision judiciaire de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) qui avait décrété que les chauffeurs n'étaient pas tenus d'assurer un service essentiel.

«Considérant l’ouverture du premier ministre et du ministre du Travail, qui n’excluent pas d’apporter des changements pour que le transport en commun soit reconnu comme un service essentiel, et considérant que le jugement du TAT s’applique uniquement au renouvellement de la convention collective des chauffeurs et que les deux parties ont adopté l’entente de principe la semaine dernière, le RTC ne demandera pas une révision judiciaire», a fait part le RTC dans une réponse acheminée par courriel.

«Dans les prochains mois, nos énergies seront dirigées à trouver des solutions pérennes pour protéger nos clients d’une rupture complète de service. Avec les autres sociétés de transport en commun, nous poursuivrons nos représentations auprès du gouvernement du Québec afin d’être assujettis aux services essentiels», a-t-on ajouté.

Le RTC n'a pas voulu préciser davantage les motifs qui l'ont incité à prendre cette décision.

«Nous ne commenterons pas pour l'instant», a-t-on répondu à notre demande d'entrevue avec la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche.

De son côté, le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain, qui regroupe 935 chauffeurs, a indiqué qu'il ne commentera pas non plus cette décision qui appartient au RTC.

Surprise de la décision

Pour la cheffe par intérim de Québec d'abord, Alicia Despins, il s'agit «d'une opportunité manquée».

«Pour Québec d’abord, le transport en commun est un service essentiel. On est donc surpris de la décision de ne pas aller en appel après les nombreuses déclarations du maire Marchand et de la présidente du RTC. Il nous semble que si le gouvernement démontre de l'ouverture, en plus de l'UMQ qui le réclame, c'est une opportunité manquée. Devons-nous comprendre que le dossier n’est pas assez solide pour justifier une demande de révision? » a déclaré Mme Despins.

Deuxième opposition à la Ville de Québec, Équipe priorité Québec a préféré ne pas commenter.