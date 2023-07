Les Canadiennes espèrent enfin remporter une première Coupe du monde

L’équipe féminine de soccer du Canada nourrit de grandes ambitions en vue de la Coupe du monde qui s’amorcera en Australie et en Nouvelle-Zélande le 20 juillet.

Championnes olympiques, les Canadiennes ont toutes les raisons du monde d’être confiantes à l’approche de ce Mondial féminin.

La sélectionneuse, Bev Priestman, a dévoilé dimanche son alignement de 23 joueuses pour le tournoi et on y retrouve un beau mélange d’expérience et de sang neuf.

«Ça n’a pas été facile, a admis Priestman lors d’une visioconférence qui avait lieu tard dimanche soir. J’ai d’abord dû désencombré l’alignement avant de faire ma sélection finale.»

C’est donc signe qu’il y a une belle profondeur au sein de cette équipe.

Parmi les meilleures

Le Canada occupe actuellement le 7e rang du classement mondial de la FIFA et peut logiquement aspirer à la victoire.

«Je pense qu’on a une équipe qui est assez similaire à celle de Tokyo, croit la capitaine Christine Sinclair. Il y a beaucoup de joueuses qui sont de retour et nous avons prouvé avec cet alignement que nous pouvons battre n’importe quelle équipe.

«Il y a sept ou huit équipes qui ont démontré qu’elles pouvaient gagner ce tournoi et je crois que nous faisons partie de ce groupe.»

Bev Priestman est cependant prudente dans son analyse de la situation.

«Je crois que dans le haut du classement des nations, rien n’est joué et ça rend cette Coupe du monde encore plus intéressante. Il y aura des surprises et je crois que ce tournoi sera le plus excitant qu’on ait vu.»

AFP

Grosse absence

Les Canadiennes vont toutefois affronter le tournoi sans un rouage important, Desiree Scott qui a participé aux trois dernières Coupes du monde.

La milieu de terrain n’a pas été en mesure de se remettre à temps d’une blessure au genou qui l’affecte depuis l’année dernière.

«C’est un peu le cœur de cette équipe et les choses ne seront certainement pas les mêmes sans elle, a soutenu Priestman. Nous aurions voulu l’avoir avec nous, mais là où elle se trouvait [physiquement], c’était tout simplement impossible.

«J’aurais tout fait pour l’avoir dans le groupe de 23 joueuses, mais elle était plus loin de la forme de match que nous l’avions espéré même si elle a travaillé très fort pour revenir.»

L’attaquante Janine Beckie ratera elle aussi le tournoi en raison d’une déchirure au ligament croisé antérieur qui l’a contrainte à subir une chirurgie en mars dernier.

AFP

Problèmes derrière

L’équipe devrait aussi pouvoir mettre derrière elle les problèmes qui ont opposé les joueuses à Canada Soccer au cours de la dernière année. Il y a notamment eu litige sur le plan de la rémunération équitable avec les hommes et sur les sommes dépensées pour la préparation de l’équipe.

«Nous avons pas mal tout réglé et je crois que ça sera complété d’ici le début du tournoi. Je ne vais pas négocier dans une téléconférence, mais je peux dire que nous sommes près d’en venir à une entente», a précisé Christine Sinclair qui agit comme représentante des joueuses.

Bev Priestman assure que rien de tout cela n’a transparu dans la préparation de l’équipe qui se trouve en Australie depuis près de deux semaines.

«Non, ça n’a pas affecté notre camp. Je me sens à l’aise de le dire parce que nous avons vécu certaines situations plus tôt cette année. Je crois qu’on nous a donné toutes les chances d’avoir une préparation de bonne qualité et j’espère que tout sera résolu avant notre premier match.»