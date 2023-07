Les noms sur la coupe Stanley: quelques laissés pour compte devraient faire jaser

Les Golden Knights de Vegas ont récemment diffusé une photo illustrant les 52 noms de leur organisation qui ont été gravés sur la coupe Stanley et quelques absents ont suscité l’attention.

Des observateurs ont ainsi rappelé que l’attaquant Nolan Patrick et le gardien Robin Lehner brillent par leur absence sur le célèbre trophée; il faut cependant préciser que les deux hommes ont raté la totalité de la saison régulière et des séries éliminatoires. Le premier n’a pas joué dans la Ligue nationale de hockey depuis le 24 mars 2022, une blessure au haut du corps l’ayant tenu à l’écart. Aussi, les Knights ne lui ont pas soumis d’offre qualificative cet été et il est devenu joueur autonome sans compensation. Quant au second, une opération à la hanche l’a contraint à l’inactivité.

Pour être assuré de voir son nom sur la coupe, un joueur de la formation championne doit avoir disputé au moins la moitié des parties en saison régulière ou minimalement une joute en finale. Cependant, un patineur ayant manqué un nombre significatif de matchs de la campagne peut quand même être compris dans la liste. Pour ce faire, son club doit soumettre une demande au commissaire Gary Bettman. Cependant, il semble bien que les Knights n’aient pas sollicité la ligue pour inclure Patrick et Lehner.