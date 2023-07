Les Trois Accords au Festival d’été: la musique québécoise traverse «un âge d’or», selon le batteur Charles Dubreuil

La musique québécoise vit un «âge d’or», estime le batteur des Trois Accords, groupe phare de notre scène musicale qui s’offrira ses deuxièmes plaines d’Abraham en carte blanche au Festival d’été de Québec, lundi soir.

«Il n’y a jamais eu autant de créateurs, de plateformes et de lieux de diffusion. Je pense qu’il n’y a jamais eu autant de billets qui se vendent dans l’histoire du Québec et autant de musique québécoise qui a été écoutée. Pour vrai», affirme Charles Dubreuil, qui s’est entretenu avec Le Journal avant l’arrivée de la formation de Drummondville dans la Capitale.

À l’instar de Paul Piché, qui avait déclaré, l’hiver passé, que le Québec traversait «un âge de gloire» musical, le musicien et organisateur de festival s’extasie devant le talent de nos jeunes artistes. «C'est un âge d'or.»

«Les spectacles sont pleins et les kids sont en feu. Tu vas voir Ariane Roy aux Foufounes électriques, c’est bodysurf tout le long, rempli à craquer. Il y a plein de jeunes de 16, 18, 20, 25 ans qui vont voir des spectacles aux semaines. C’est impressionnant.»

Le seul bémol, note Charles Dubreuil, c’est la juste rémunération des artistes. «Je trouve plate que pour beaucoup de ces artistes, la rentabilité ne soit pas là. Ça fait en sorte que certains d’entre eux ne pourront continuer à faire de la musique dans le futur.»

Pas d’invités, mais une mise en scène digne des vedettes internationales

Justement, sur la scène des plaines d’Abraham, lundi, Les Trois Accords seront précédés de deux artistes qui font partie des étoiles montantes du Québec. Il y aura Bleu Jeans Bleu, archipopulaire grâce au ver d’oreille Coton ouaté, et Lumière, un artiste émergent qui commence à faire parler de lui.

Pour leur part, Les Trois Accords ont décidé de ne pas suivre l’exemple de 2013, quand ils avaient convié une centaine de personnes (musiciens, chorale, artistes invités, danseurs, majorettes) sur scène pour un spectacle d’une vie.

C’est bien beau, soumet Charles Dubreuil, mais tout ça représente «beaucoup de travail en amont» et énormément de stress. Cette fois, ils ont pris l’approche «paix d’esprit» en se contentant de bonifier le spectacle de tournée de l’album de 2022, intitulé... Présence d’esprit.

La différence, dit-il, se fera voir sur le plan de la mise en scène et dans l’utilisation du gigantesque carré scénique des Plaines, qu’ils comptent exploiter au maximum.

«L’idée d’avoir plein d’invités et réinterpréter leurs chansons, et eux interprètent les nôtres, on l’a fait. C’est plaisant, mais présentement, on a envie de faire comme si on avait une tournée de Metallica ou de Green Day. On arrive avec un spectacle monté comme ça.»