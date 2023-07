L’été de vos vedettes

Si l’été rime avec vacances, le milieu culturel est loin d’être au ralenti durant cette période. Plusieurs sont en tournage ou sur les planches, et les autres préparent la rentrée. Sur le tapis rouge de La cuisine de Yannicko, jeudi dernier, nous avons demandé à plusieurs vedettes le programme de leur été.

Patrick Norman profite de son étang

PHOTO FOURNIE PAR COMÉDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Quand il n’est pas en spectacle, Patrick Norman profite du nouvel étang qu’il a fait construire dans la cour de sa maison. «Je l’ai surnommé le lac Yvon, c’est vraiment beau et ça attire beaucoup de vie. J’ai des poissons, et maintenant des grenouilles. On a parfois des canards, et on a même eu la visite d’un grand héron.» À l’automne, Patrick Norman passera du temps au Rwanda où sa chanson Quand on est en amour a été très populaire.

Dominique Bertrand en écriture

PHOTO FOURNIE PAR COMÉDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Après la sortie de Des jardins secrets remplis d’orties, ce printemps, Dominique Bertrand va se remettre à l’écriture. «Je commence bientôt mon prochain roman. Mes personnages sont inventés, mon histoire est bien définie.» Elle s’occupe aussi de sa première petite-fille, Mathilde, quatre mois. «Je suis folle d’amour pour cet enfant. Je suis très présente pour ma fille, qui habite à cinq rues de chez nous.»

Natalie Choquette est en création

PHOTO FOURNIE PAR COMÉDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Après avoir écrit des livres jeunesse pour les plus jeunes, Natalie Choquette est actuellement en écriture d’un roman jeunesse de type détective pour les 9-12 ans. «Je travaille aussi sur la création d’un nouveau spectacle, et je prépare un spectacle de Noël en famille. Mes filles prennent de plus en plus de place dans le milieu, j’en suis très contente, c’était mon souhait le plus ardent.»

Claudette Dion prépare la rentrée scolaire

PHOTO FOURNIE PAR COMÉDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Claudette Dion consacre actuellement tout son temps à la Fondation Maman Dion en vue de la prochaine rentrée scolaire. «On est en plein rush. On va aider 860 enfants à travers le Québec. On a appelé les parents pour leur dire de passer un bel été, car leurs enfants ont été choisis. On est en train de préparer toutes les cartes cadeaux qui vont aller directement aux enfants. Les enfants vont être gâtés, ils vont pouvoir aller acheter des souliers de sport pour la rentrée. Je suis très contente.»

Robert Marien honore Terrebonne

PHOTO FOURNIE PAR COMÉDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Robert Marien est dans les derniers préparatifs du spectacle du 350e anniversaire de Terrebonne, qui aura lieu le 19 août prochain. «Ça s’appelle Terrebonne, c’est à ton tour. Ce sera un gros spectacle avec Marc Dupré, qui est un enfant de la ville, Bruno Pelletier, Alexandre Da Costa et plusieurs autres artistes, accompagnés de 11 musiciens. Je suis à la production, la mise en scène, la scénographie... J’exploite toutes les cordes à mon arc.»

Charlotte Legault attend la fin de la grève

PHOTO FOURNIE PAR COMÉDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

En raison de la grève des scénaristes aux États-Unis, les propositions de tournage et les auditions sont réduites pour Charlotte Legault. «Je pars à Toronto pour un mois, je vais revoir plusieurs de mes collègues de la série I Woke Up a Vampire. Je n’ai actuellement aucun projet au Québec. Depuis District 31, je me suis plus consacrée au marché anglophone, mais je reste toujours ouverte.»

Marc Messier reçoit les honneurs du Canada

PHOTO FOURNIE PAR COMÉDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

En plus du tournage de la série À cœur battant, Marc Messier va conclure la tournée de son spectacle solo, du 31 août au 3 septembre, au Théâtre La Marjolaine. «On en aura fait plus de 80 représentations. Je retourne à La Marjolaine où je l’avais commencé.» Le comédien a aussi été nommé à l’Ordre du Canada. «La cérémonie va avoir lieu au mois de décembre. Ça m’a surpris, mais ça m’a aussi fait plaisir.»