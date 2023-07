Maison Adhémar-Dion : Patrick Bruel fait une visite surprise

Patrick Bruel a fait une apparition surprise au spectacle-bénéfice organisé au profit de la Maison de soins palliatifs Adhémar-Dion, lundi soir, où Marie Denise Pelletier, Laurence Jalbert et Lynda Lemay s’y sont aussi produits.

Le chanteur a ouvert la soirée au Théâtre Lionel-Groulx – du Collège du même nom –, à Sainte-Thérèse, avec «Place des grands hommes». Il a ensuite dû filer rapidement pour se rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau, où il avait un vol à prendre à 21h.

«C’est important pour moi de venir chanter à un événement comme celui-ci», a-t-il furtivement dit en quittant la scène, sous une pluie d’applaudissements.

Sur la route actuellement avec sa tournée d’adieu, Patrick Norman s’est lui aussi inscrit à la programmation à l’improviste, au grand plaisir de la salle qui s’est levé pour l’accueillir. Il a chanté en chœur avec les spectateurs «Quand on est en amour», qu’il a dédiés à sa maman Margueritte, et «La guitare de Jérémie».

Une brochette d’artistes impressionnante

Au cours de ce spectacle - qui a durée plus de 3h -, David Latulippe, qui incarne Zéro Janvier dans la nouvelle mouture de «Starmania», a offert «Le plus beau voyage» de Claude Gauthier, et un pot-pourri de l’opéra rock en compagnie de Marie Denise Pelletier, qui a incarné Stella Spotlight dans l’édition de 1986. Cette dernière a aussi offert «Inventer la terre» et son incontournable «Tous les cris les S.O.S».

Lynda Lemay figurait également parmi les invités de la soirée animée par Maxime Charbonneau. Elle a joué «Le plus fort c’est mon père» – devant sa mère qui était dans la salle – et «Pas de mots». «Vous savez ce que je retiens de la pandémie, c’est que je ne veux pas de visite», a-t-elle lancé à la foule avant d’enchainer avec sa pièce «La visite».

L’autrice-compositrice-interprète et ex-académicienne Marie-Ève Côté était aussi présente sur les planches lundi pour soutenir la Maison Adhémar-Dion. Elle a pour sa part interprété sa nouvelle composition, créée pour la Maison. Elle a ensuite été rejointe par Jeanick Fournier, avec qui elle a interprété «Memory». La gagnante de «Canada’s Got Talent» a ensuite chanté «Ne m’oublie pas».

Dans un touchant moment au retour de l’entracte, Claudette Dion, la porte-parole de l’événement, a chanté «Mes blues passent pu dans porte», en duo avec une bande audio de son frère Daniel, qu’elle a suivi tous les jours pour ses soins, à la fin de sa vie à la Maison nommée en l’honneur de leur père, Adhémar.

«Ce n’est pas sa mort qui me fait de la peine, c’est de ne plus voir mon père qui danse», a-t-elle ensuite lancé à la foule avant de poursuivre avec «La rivière de notre enfance», interprété en duo avec Sophie Grenier, la gagnante de «La Voix», qui a ensuite offert «Let’s talk about love.

De son côté, la comédienne Louise Portal a récité un texte qu’elle a, elle aussi, spécialement composé pour cette deuxième édition du spectacle-bénéfice, tout juste après le mot d’ouverture, en introduction.

Plus tard, Christian Marc Gendron, qui a conclu la soirée avec du Elton John – vêtu de l’iconique habit de baseball scintillant pour l’occasion –, Laurence Jalbert, qui a offert «Tomber» et «Encore et encore», et Margau, qui participe de «The Voice» en France, ont complété l’impressionnante distribution du spectacle-hommage, sous la direction musicale de Christian Alary.

Jean-Marc Parent, aux prises avec des pierres aux reins, et Marc Dupré, atteint d’une laryngite, devaient tous les deux prendre part au spectacle lundi soir, mais ont finalement dû être remplacés. C’est donc Oncle George (Daniel Lemire) et Alain Choquette qui ont assuré le relai.

La Maison Adhémar-Dion offre des soins de fin de vie et doit amasser entre un et deux millions de dollars par année pour maintenir ses services et la qualité de ces derniers.