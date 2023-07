Un surfeur meurt en Indonésie après s'être sectionné une artère

Le surfeur professionnel hawaïen, Mikala Jones, a subi un tragique accident dimanche alors qu'il pratiquait son sport de prédilection sur les îles Mentawai.

Dimanche dernier, alors qu’il surfait les vagues de l’Indonésie, l’homme s’est sectionné l’artère fémorale et s’est rapidement vidé de son sang.

«Jones a mis sa Gopro dans sa bouche et a commencé à pagayer avec beaucoup d'énergie pour surfer la deuxième vague d'une série géante», explique au site internet Duke le surfeur uruguayen Santiago Pereira, présent avec son compatriote hawaïen. «Elle était très grosse, trois fois sa taille. Lorsqu'il est sorti de l'écume, quelques secondes plus tard, il s'est aperçu qu'il s'était coupé l'aine et a décidé de lâcher son leash.»

Jones a perdu conscience et malgré l'aide de son neveu et n'a pas pu être réanimé.