Pour les enfants

L’Omnium Québec Célébrités, la nouvelle appellation du Tournoi de golf des Anciens Nordiques, s’est tenu le 5 juillet dernier au Club de golf de Lévis dans le contexte du centenaire du club lévisien. L’événement, qui a réuni 170 participants (équipe de 4 joueurs jumelés à une célébrité), qui ont aussi profité de plusieurs dégustations gourmandes sur le parcours, a permis de remettre la somme de 100 000 $ à la Fondation Maurice-Tanguay, somme qui servira à réaliser plusieurs projets destinés aux enfants aux besoins particuliers. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Alexandre Tanguay, président du Groupe immobilier Tanguay et propriétaire de l’Océanic de Rimouski ; Jacques Tanguay, chef des opérations du Groupe BMTC Inc. ; Olivier Tanguay, directeur général de la Fondation Maurice-Tanguay, et Charles Tanguay, président de Tanguay. Sur celle du bas, le quatuor gagnant avec, de gauche à droite : Carl Beaudoin, Denis Desharnais, Alain Vigneault, Alain Maranda et Rocco Cortina.

Politiquement golfique

Photo fournie par Guy Rainville, photographe

La version printanière de la Coupe Golfa 2023, compétition amicale de golf de 54 trous initiée il y a quelques années par Joël Godin et Christian Falardeau et qui regroupe deux fois par année (printemps et automne) entre 12 et 16 golfeurs/amis (12 cette fois-ci) de la région de Québec, s’est tenue du 10 au 12 juin derniers dans les allées du club Royal Laurentien dans les Laurentides. Selon une formule complexe de handicaps (révisée après chacune des rondes) et après de nombreux calculs, la victoire est revenue au co-initiateur du tournoi, Joël Godin, député fédéral Portneuf–Jacques-Cartier. On me rapporte que Joël a été très « conservateur » au cours des deux jours de compétition. Sur la photo, Joël Godin (à gauche) reçoit son trophée des mains d’André Drolet, ex-député de Jean-Lesage, participant et organisateur de la Coupe Golfa Printemps 2023.

La première à Pont-Rouge

Photos fournies par L’Oeufrier

Après l’ouverture d’un nouveau restaurant L’Oeufrier dans l’arrondissement de Beauport, à Québec, voilà que la bannière de déjeuners en pleine expansion annonce un nouvel emplacement cet été à Pont-Rouge. La nouvelle adresse où bruncher s’installera dans le très récent projet commercial Medway, au 14, route de la Pinière, et se positionnera comme l’unique bannière de déjeuners dans le secteur. Avec une salle à manger pouvant accueillir plus d’une centaine de personnes et une très vaste terrasse, le nouvel emplacement profitera en plus d’une situation géographique de choix pour les habitants de Pont-Rouge et les gens qui font la route en direction de Québec. 35 postes sont présentement à pourvoir pour la nouvelle succursale de Pont-Rouge qui aura nécessité un investissement de 1 M$. Voici un aperçu en photos de L’Oeufrier Pont-Rouge.

Rencontre « Memorial »

Photo fournie par Gino Yanire

Qu’ont en commun Gino Yanire (à gauche sur la photo), conseiller senior aux dons planifiés à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et William Rousseau (à droite), ex-gardien de but des Remparts de Québec qui évoluera avec les Huskies de Rouyn-Noranda, s’il revient comme joueur de 20 ans dans la LHJMQ ? Les deux ont gardé les buts avec les Remparts de Québec et ont participé au tournoi de la Coupe Memorial. Pour Gino Yanire, c’était le 14 mai 1976, au Forum de Montréal, alors qu’il avait pris la relève de Maurice Barrette hospitalisé à la suite d’une crise d’appendicite. Les Remparts s’étaient inclinés en demi-finale contre les Bruins de New Westminster. Pour William Rousseau, c’était le 4 juin dernier, lors de la victoire en finale contre les Thunderbirds de Seattle pour l’obtention de la coupe Memorial. Les deux hommes en ont profité pour échanger sur l’évolution de la position de gardien de but.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Marie-Hélène Raymond (photo), du Musée national des beaux-arts du Québec (MBAQ)... Jessica Simpson, actrice, chanteuse, styliste et personnalité de la télévision américaine, 44 ans... Adam Foote, défenseur des Nordiques de 1991 à 1995, 52 ans... Martin Laurendeau, ex-joueur de tennis québécois, 59 ans... André Dawson, joueur de baseball avec les Expos de 1976 à 1986, 69 ans... Lise Thouin, comédienne et actrice, chanteuse et auteure, 73 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 10 juillet 2022 : Maurice « Mom » Boucher (photo), 69 ans, ancien chef des Hells Angels et l’un des pires criminels de l’histoire du Québec... 2021 : Dick Tidrow, 74 ans, ancien lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball, de 1972 à 1984, avec Cleveland, les Yankees, les Cubs, les White Sox et les Mets... 2018 : Henry Morgenthau III, 101 ans, auteur et producteur américain de télévision... 2017 : Isabelle Sadoyan, 89 ans, actrice française... 2016 : André Dion, 94 ans, ornithologue québécois... 2015 : Jon Vickers, 89 ans, ténor canadien... 2015 : Omar Sharif, 83 ans, acteur égyptien (Lawrence d’Arabie et Docteur Jivago)... 2013 : André Verchuren, 92 ans, accordéoniste français... 2011 : Pierrette Alarie, 89 ans, soprano et l’une des voix les plus raffinées du Québec... 2002 : Jean-Pierre Côté, 76 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1978 à 1984... 2000 : Henri Bergeron, 75 ans, animateur de télévision... 1978 : John D. Rockefeller III, 72 ans, membre de la célèbre famille Rockefeller des É.-U.