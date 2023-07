[PHOTOS] Première de «Barbie»: Dua Lipa sublime dans une robe transparente

Dua Lipa a fait tourner toutes les têtes, dimanche soir, lors de la grande première du film Barbie, au Shrine Auditorium de Los Angeles.

Nicky Nelson/WENN

Nicky Nelson/WENN

AFP

L'interprète de Don't Start Now, qui incarne la Barbie sirène, a défilé sur le tapis rouge vêtue d'une robe en maille de cristal entièrement transparente, signée Bottega Veneta. Ses cheveux détachés, une culotte de dentelle et un collier orné de diamants de chez Tiffany & Co complétaient son look.

La chanteuse de 27 ans assure également la direction de la trame sonore du long métrage de Greta Gerwig, pour laquelle elle a lancé, le mois dernier, le titre Dance the Night.

Billie Eilish et Nicki Minaj, qui signent elles aussi des chansons sur cette trame sonore, faisaient également partie de la belle brochette de vedettes à fouler le tapis rose.

Nicky Nelson/WENN

Nicky Nelson/WENN

La vedette du film, Margot Robbie, a quant à elle opté pour une robe noire rétro, inspirée de la poupée Barbie Solo in the Spotlight des années 1960. Son partenaire principal, le Canadien Ryan Gosling, était pour sa part tout de rose vêtu.

AFP

Le film Barbie sortira officiellement dans les salles obscures le 21 juillet prochain.