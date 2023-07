Première série écrite par Sonia Cordeau: une retraite de yoga à la fois drôle et cauchemardesque

Sonia Cordeau mélange les codes de la comédie, du drame, de l’horreur et du thriller dans sa première série, Inspirez expirez, plongeant ses personnages dans une retraite de yoga n’ayant rien de tout repos, un premier meurtre semant rapidement l’inquiétude parmi les protagonistes.

La comédienne et autrice y défend aussi l’un des rôles principaux. Sophie est près d’elle contrairement aux personnages décalés et rigolos auxquels elle nous a habitués. Et à la différence de Léo, comédie de Club illico à laquelle elle s’est greffée à titre de scénariste dans les trois dernières saisons, c’est seule cette fois qu’elle a porté la plume. Elle a même écrit jusqu’en avril dernier, soit quelques semaines à peine avant le début du tournage.

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR BELL MÉDIA

Pour sa fête, les copines de Sophie – un groupe d’amies de Sherbrooke – lui ont offert une retraite de yoga. Elles ont aussi eu l’idée de gâter Vicky (Virginie Fortin), qui fait partie du même cercle et qui a la même date d’anniversaire que Sophie, bien que les deux femmes aient peu d’atomes crochus.

Sonia Cordeau a développé l’idée d’Inspirez expirez avec Katherine Levac et Jean-François Chagnon, son complice du groupe humoristique Les Appendices, les trois ayant bossé sur Like-Moi. «On voulait continuer de travailler ensemble», a-t-elle dit. Katherine joue un rôle de soutien dans Inspirez expirez alors que Jean-François en est le réalisateur.

«À la base, je voulais écrire une série qui se déroule dans une temporalité serrée. Je voulais aussi travailler le thriller, et Frédéric Ouellet – que l’on connaît pour Grande Ourse et La Faille – m’a épaulée, alors j’étais bien outillée dès le départ», a raconté Sonia Cordeau sur le plateau, en plein bois à l’Arboretum Morgan, à Sainte-Anne-de-Bellevue.

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR BELL MÉDIA

L’artiste souhaitait aussi, dans cette série où l’on cherche à savoir qui est le méchant (ou les méchants), se pencher sur la «business du bien-être». «Les retraites, les motivateurs, les gourous, les gens qui nous disent comment vivre, j’ai toujours eu un bémol avec ça. Tout ce qui est dogmatique, doctrinaire, j’ai de la misère avec ça. On nous dit qu’il faut se recentrer, mais je trouve qu’en ce moment, il faudrait regarder ce qui se passe autour de nous au lieu d’être centré sur notre nombril.»

Richard (Marc Labrèche), qui possède le domaine où se déroule la retraite de yoga, est justement un conférencier en développement personnel... On dit qu’il ne sera pas si pressé de trouver le coupable des meurtres...

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR BELL MÉDIA

La série, qui fait des retours en arrière pour que l’on comprenne mieux les personnages, parle aussi d’amitié. Sophie et Vicky ne s’aiment pas à la base, mais elles feront équipe pour enquêter sur ce qui se passe pendant leur séjour. «Sophie est en questionnement sur la maternité et son chum lui met de la pression pour avoir des enfants. Vicky, elle, n’assume pas qu’elle est attirée par les femmes plus que par les hommes», a indiqué Sonia Cordeau.

Parlant de Vicky, elle est fleur bleue, ingénue et soucieuse de ce que les autres pensent. «Elle essaie tellement qu’on l’aime, mais parfois ça tape sur les nerfs. Il y aura la péripétie de l’amitié moyenne entre Sophie et Vicky, et la péripétie des décès» pendant le week-end, a dit Virginie Fortin, reconnaissante qu’on ait pensé à elle «pour un rôle de composition» loin d'elle.

Virginie retrouve Sonia Cordeau et Jean-François Chagnon, avec qui elle faisait de l’impro il y a une quinzaine d’années au secondaire. «Ils étaient mes rivaux! C’est la première fois qu’on travaille vraiment ensemble.»

Les 10 demi-heures d'Inspirez expirez seront déposées sur Crave l'automne prochain.

Ils ont dit sur le plateau...

Chantal Baril, alias Manon

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR BELL MÉDIA

«Manon ne veut pas aller à cette retraite, mais c’est sa job qui l’oblige parce qu'elle gère mal sa colère. Elle est toujours en beau fusil, elle sacre beaucoup, j’espère que les gens vont voir l’humour dans tout ça», a dit la comédienne, qui est par ailleurs la nouvelle voix de Marge dans la version française de la série animée Les Simpson.

Édith Cochrane, alias Carolanne la prof de yoga

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR BELL MÉDIA

«Carolanne est là pour faire de l’argent. C’est sa première retraite de yoga. Elle a emprunté le chalet de son ex, Richard, joué par Marc Labrèche, qui est un gourou spirituel. Elle a fait imprimer plein de produits dérivés. Elle reçoit des personnages colorés, la plupart n’ont pas le goût d’être là, et ça ne se passe pas super bien», a résumé la comédienne et animatrice, qui est une fervente du yoga dans la vie.

Raphaëlle Lalande, alias Lou

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR BELL MÉDIA

«Lou participe à la retraite et elle est maladivement gênée. Socialement, c’est compliqué pour elle et on comprend qu’elle n’est pas juste là pour le yoga. On découvre qu’elle fait une petite enquête personnelle», a dit son interprète.

Steve Laplante, le policier Damien

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR BELL MÉDIA

«C’est un incompétent, un baveux, raciste et homophobe. Il est appelé sur le lieu de la retraite par le propriétaire, Richard, qui est son gourou, et quand il se met à y avoir des gens qui meurent, il vient faire du ménage là-dedans, et ça ne se passera pas comme il faut», a mentionné le comédien.