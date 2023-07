Sous-marin Titan: seulement 14% des plongées ont atteint la profondeur du Titanic

Quelques semaines après l’implosion du sous-marin Titan, des révélations surviennent quant à la fiabilité de ses expéditions, qui n’ont atteint la profondeur du Titanic que lors de 14% de ses tentatives, a rapporté lundi le New York Post.

Ce taux de réussite serait mentionné dans la décharge de responsabilité de quatre pages d’OceanGate, donnée pour signature avant toute plongée à bord du submersible.

Dans ce document, il est donc indiqué que le sous-marin «expérimental» aurait réussi à réaliser «seulement 13 plongées» sur les 90 réalisées, selon le média Insider.

La décharge mentionne également la «mort» à trois reprises sur sa première page, avec des avertissements de risques de «pression extrême», des conditions «imprévisibles», mais aussi de gaz à haute pression et des systèmes électriques à haute tension.

Sur son site web, la compagnie OceanGate avait indiqué avoir réalisé plus de 14 expéditions et 200 plongées dans l’océan Atlantique, mais aussi dans le Pacifique et le golfe du Mexique.

L’épave du célèbre paquebot n’avait été atteinte par le sous-marin qu’en 2021.

Rappelons que les cinq passagers de la dernière expédition du 18 juin sont décédés lors de l’implosion de l’engin. Depuis, la compagnie a décidé de suspendre toutes ses opérations commerciales.