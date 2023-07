Spectacle «Entre ciel et mer»: les défis de logistique du Cirque Éloize aux Îles-de-la-Madeleine

Le Cirque Éloize est de retour aux Îles-de-la-Madeleine pour présenter une nouvelle mouture de son spectacle intimiste et empreint de tendresse Entre ciel et mer à La Seine, son lieu de diffusion pluridisciplinaire d’Havre-Aubert.

Cette production, la première lancée depuis la pandémie, force l’équipe à se creuser les méninges tant les défis logistiques abondent. Au premier chef, il y a l’hébergement des acrobates, des artistes et des artisans qui débarquent dans l’archipel. Et c’est sans compter la tournée qui suivra dans 16 villes québécoises cet automne puis en Europe en 2024, le tout pour marquer les 30 ans de la troupe madelinienne.

«Dans le contexte des Îles où le défi premier est l’hébergement, on est obligés de restreindre l’équipe», a expliqué à l’Agence QMI la productrice exécutive Annie Lalande, quelques jours avant la première du 12 juillet.

PHOTO DE NIGEL QUINN FOURNIE PAR LE CIRQUE ÉLOIZE

«Aux Îles, on se produit dans une église qui n’a pas été rénovée encore, donc ça restreint les possibilités d’accrochage, les types de discipline. [...] On a créé le spectacle en fonction du lieu, sinon on n’y serait pas arrivés», a-t-elle ajouté, précisant qu’un camion-remorque de 53 pieds a permis de transporter le matériel et l’équipement pour l’hébergement aux Îles.

En plus de neuf locaux, 28 personnes ont été «déplacées» aux Îles pour ce spectacle intergénérationnel porté autant par des artistes de 20 ans sortant de l’École nationale de cirque que par des musiciens plus âgés du groupe de musique traditionnelle Suroît.

«On a des gens de l’équipe qui vont passer l’été ici, mais il y a aussi des créateurs et des techniciens – pour le montage – qui viennent pour une période de 14 jours. Il y a de beaux flips d’appartement, il y en a qui arrivent, d’autres qui partent. On veut que les gens soient confortables et se sentent chez eux dès le départ», a indiqué de son côté le responsable de la logistique et de l’hébergement, Julien Simard.

PHOTO DE NIGEL QUINN FOURNIE PAR LE CIRQUE ÉLOIZE

Aux Îles, le vent et la météo en général sont des enjeux, notamment quand les avions doivent atterrir avec un plafond nuageux particulièrement bas. Onze personnes ont atterri une semaine avant la première et tout retard aurait pu représenter un casse-tête.

À travers le Québec, une quinzaine de personnes seront sur la route à compter du 22 septembre, vers le Théâtre C, à Saguenay. C’est moins que les 25 qui bouclent habituellement leurs valises pour un spectacle d’Éloize. «C’était les belles années de tournée. Juste les coûts de cargo, ça a été multiplié par quatre ou cinq», a dit Jeannot Painchaud, cofondateur de la troupe, qui souhaite par ailleurs «voyager pas trop lourd pour une question d’écologie».

PHOTO DE NIGEL QUINN FOURNIE PAR LE CIRQUE ÉLOIZE

Entre ciel et mer est un spectacle singulier dans la mesure où il fait la part belle au conte, avec le conteur Cédric Landry, qui est au cœur de cette proposition dans laquelle la musique ainsi que toutes les disciplines et tous les numéros acrobatiques sont liés aux histoires des anciens.

Important projet de restauration

La Seine, une ancienne église qui se trouve dans le pôle culturel et touristique Au pied des demoiselles, tout près du site historique de La Grave, doit être rénovée selon la vision de Jeannot Painchaud, qui est heureux de «revenir à ses racines» et de contribuer à doter son patelin d’une salle pouvant accueillir jusqu’à 425 curieux, la plus grande des Îles.

Des démarches sont en cours auprès du ministère québécois de la Culture et de Patrimoine canadien pour obtenir des subventions afin de procéder à ces rénovations majeures, en plus de transformer l’école voisine en auberge – qui comprendra un restaurant, une salle communautaire et une salle de yoga –, encore là pour accroître l’hébergement avec des chambres, des minilofts, des minimaisons et quelques roulottes. Globalement, le projet pourrait se chiffrer entre 15 et 20 M$.

PHOTO FOURNIE PAR LE CIRQUE ÉLOIZE

«L’idée est de créer dans le hors-saison une destination de résidence de création et de retraite santé pour aller vivre aux Îles une expérience de quelques jours, voire de quelques semaines», a dit M. Painchaud, rappelant que La Seine propose aussi cet été des conférences du maître plongeur Mario Cyr ainsi que des concerts de musique classique et de jazz.

Il ne croit pas qu’il reviendra au modèle d’avant la pandémie, quand quatre spectacles du Cirque Éloize tournaient simultanément à travers le monde. Éloize lancera éventuellement un autre spectacle, mais la troupe mise surtout sur la diversification avec des projets ponctuels, sur commande, comme pour des parcs d’attractions ou des bateaux de croisière, ainsi que des expositions.

Les billets pour Entre ciel et mer sont en vente en ligne.