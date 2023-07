Succession de 700 000$: une chicane d’héritage fait fondre de moitié le magot d’un défunt de Châteauguay à cause de frais d’avocats

Plus de neuf ans après le décès d’un homme de Châteauguay qui a légué près de 700 000$ à une dizaine de neveux et nièces, la saga judiciaire entourant le partage de sa succession vient de se terminer devant le tribunal, ce qui aura coûté environ la moitié du magot en frais d’avocats.

«Le cas que vous avez ici, c’est extrêmement dommage, a commenté la notaire d’expérience Dominique Lettre, associée au cabinet Lettre & Brown. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Parfois, le conflit s’est tellement installé que ça coûte plus cher en frais légaux que la part que les héritiers doivent recevoir.»

Le décès du défunt dans cette affaire est survenu en mai 2014. Il avait alors nommé une nièce comme liquidatrice.

«Voulant faire plaisir à ses onze neveux et nièces, [il] a décidé de leur léguer sa fortune. À son décès en 2014, celle-ci valait près de 700 000$», peut-on lire dans la décision rendue récemment par le juge Martin F. Sheehan, qui a dû trancher le litige.

Si au départ le travail de la liquidatrice semble apprécié de tout le monde, des frictions ont commencé à apparaître dès 2015, alors que l’impatience de recevoir au moins une avance commence à se faire sentir.

«On comprend qu’ils auraient possiblement dépensé leur part d’héritage avant de la recevoir», a expliqué le magistrat.

Plusieurs problèmes

Or, la liquidation de la succession a continué de s’étirer sur plusieurs années, alors que les problèmes se sont succédé, notamment en raison d’un changement de notaire en cours de route ou de placements dans un portefeuille dont on ne pouvait disposer rapidement.

«C’était bien parti. Mais à un moment donné, excusez-moi l’expression, mais ça a fini par staller. Et à un moment, ça a escaladé et la méfiance s’est installée, a analysé Me Lettre, à la demande du Journal. Mais dans une succession, il y a des étapes qui prennent plus de temps que ce que les gens croient. [...] Ça peut prendre plusieurs années.»

La notaire, qui cumule 30 ans d’expérience, estime que la transparence du liquidateur est primordiale dans les successions.

Et c’est justement un des reproches des neveux et des nièces dans cette affaire, qui ont fini par entreprendre les démarches judiciaires coûteuses

«Les demandeurs devaient souvent courir après l’information qui venait au compte-gouttes, a indiqué le juge Sheehan. Il pouvait se passer des mois avant qu’un développement ne survienne, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle informe ses cousins et cousines qu’il n’y avait rien de nouveau à mentionner.»

La quittance de la discorde

C’est finalement en 2020 que la liquidatrice réussit à informer les héritiers qu’ils pourraient chacun recevoir plus de 45 000$, conditionnels à la réception d’une quittance de tous, comme il en est la norme.

Toutefois, seulement huit des neveux et nièces la signent, faisant en sorte que les montants ne peuvent être distribués.

«La très vaste majorité des frais d’avocats ont donc été engagés en raison de la poursuite des demandeurs qui refusaient, faut-il le rappeler, qu’une retenue de 3000$ par héritier (33 000$ au total sur 503 151,82$) soit mise en place en contrepartie d’une distribution sans l’obtention de la quittance de tous les légataires», s’est estomaqué le juge Martin F. Sheehan.

Cette retenue était pour... «pour pallier d’éventuels frais de justice» concernant la part d’une héritière aux États-Unis.

Au total, 316 715,56$ en honoraires devront donc être retranchés du magot, laissant les héritiers avec une part bien moins importante, d’environ 17 000$.

«Première chose que je constate, c’est qu’ils ne sont pas allés en médiation. C’est normalement une des choses qu’on propose, c’est de s’asseoir ensemble pour essayer de voir si un règlement à l’amiable est possible», déplore Me Dominique Lettre, qui estime que de meilleures communications entre les parties auraient permis d’éviter un tel dérapage.