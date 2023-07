Tom Cochrane et Ann Wilson au Festival d’été: les vieux font de la résistance

Dans des conditions loin d’être idéales face à la pluie et au vent, Tom Cochrane et Ann Wilson, moitié du duo Heart, ont prouvé que ce n’est pas parce qu’ils ont passé le cap des 70 ans qu’ils sont prêts à rendre les armes lors d’une rare visite à Québec, lundi soir, au parc de la Francophonie.

Rares? Écoutez, aussi incroyable que cela puisse paraître, Tom Cochrane en était à une première visite à Québec depuis... 1999. Quant à Ann Wilson, ça remontait à 2014 avec sa sœur Nancy.

Cochrane est toujours bien un gars du Manitoba qui a marqué une génération avec Life is a Highway et qui considère, a-t-il déclaré solennellement après avoir mis la machine en branle avec une solide The Boy Inside The Man, que «Québec est la plus belle ville au Canada».

En outre, sur scène, on ne peut pas dire qu’il fait ses 70 ans. Bien épaulé par ses Red Rider et encore capable de faire résonner une guitare, Tom Cochrane a revisité avec vigueur une dizaine de titres, devant un parterre qui aurait certainement été plus fréquenté, n’eussent été les intempéries.

Dédiée au hockeyeur décédé Luc Bourdon, il y a 15 ans, Big League avait du tonus, tout comme l’excellente Human Race, qui a bénéficié de l’apport du bassiste Jeff Jones.

Étrangement, le maillon faible de son tour de piste a été l’interprétation de Life is a Highway, moins percutante que le reste du programme.

Photo Cédric Bélanger/Le Journal de Québec

Ann Wilson: la voix y est toujours

À 73 ans, Ann Wilson résiste aussi à l’inexorable défilement des pages du calendrier, du moins vocalement. À l’instar d’Alanis Morissette l’année dernière sur les Plaines, sa prestation a été l’occasion de constater que sa voix n’a pas perdu, ou si peu, de sa puissance.

Pendant une excellente Magic Man, classique de Heart, et plus encore dans une vigoureuse relecture d’Immigrant Song, un des deux emprunts à Led Zeppelin au programme avec Going To California, Wilson a même touché des notes que bien des plus jeunes ne peuvent rêver d’atteindre.

Son autre principal atout, c’est son groupe, les Tripsitter. Leur jeu inspiré, qui compensait pour la présence statique de la vedette, a été l’ingrédient essentiel pour renouer avec des titres de Heart comme Crazy On You, Alone ou Barracuda, laquelle a été rendue avec une lourdeur exemplaire.

À part une poignée de morceaux de son répertoire solo, Ann Wilson a surtout opté pour du matériel des années 1970 au cours de ce concert qui comportait moins de chansons que prévu au départ. En cours de route, quelques titres ont semblé prendre le bord.

D'ailleurs, un ou deux succès de l’album éponyme de 1985 auraient été les bienvenus, mais ça ne semble pas sa tasse de thé de rejouer les These Dreams, Never et What About Love.

Saga: passage éclair

Deux générations d’artistes rock ont pavé la voie à Tom Cochrane et Ann Wilson.

Les groupes québécois Drogue et Deraps, dans un style rock plus classique, ont ouvert les hostilités, puis les vétérans de Saga ont pris le relais pour un rare concert de rock progressif au menu du FEQ.

Menée de main et de voix de maître par le chanteur Michael Sadler, la formation ontarienne aurait mérité plus de temps que les 45 minutes de la case horaire du milieu de la soirée pour se faire valoir compte tenu de la richesse de son répertoire.

Leurs admirateurs ont quand même pu entendre les On the Loose et Scratching The Surface, des poids lourds qu’ils ont appréciés.