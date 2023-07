Un calendrier peu commode pour les Alouettes

VANCOUVER - L’entraîneur-chef Jason Maas n’est pas dupe : il sait très bien que le défi sera énorme pour les Alouettes, vendredi au stade Percival-Molson, contre les Argonauts de Toronto. À peine revenu de Vancouver, dans la nuit de dimanche à lundi, Montréal n’a que quelques jours pour se revirer de bord.

«Et nous devrons faire ça contre un excellent adversaire, une équipe revenant d’une semaine de congé (bye week)», a pointé Maas, après la défaite de 35 à 19 face aux Lions de la Colombie-Britannique.

Décidément, ce n’est pas la portion du calendrier la plus commode pour les Alouettes.

«De toute évidence, je crois que personne ne veut avoir une courte semaine, a approfondi l’entraîneur-chef. Nous préférons tous avoir plus de temps pour nous préparer, mais c’est comme ça. On va revoir rapidement les vidéos du match [contre les Lions] et se placer dans un esprit pour défendre notre territoire à domicile.»

Se racheter rapidement?

Le receveur de passes Tyler Snead, qui venait tout juste de disputer son premier match en carrière dans la LCF, avait aussi la tête aux Argos.

«La bonne chose avec la courte semaine, c’est qu’on a la possibilité de racheter rapidement cette défaite, mais on doit se préparer vite pour affronter Toronto», a noté Snead.

Martin Chevalier / JdeM

«C’était une expérience magnifique, mais j’aurais voulu qu’on gagne», a-t-il par ailleurs mentionné, à propos de son baptême dans la LCF.

Un jeu de 44 verges

D’un point de vue individuel, Snead a plutôt bien fait, captant quatre passes en cinq occasions pour des gains de 61 verges. Il a notamment réussi un jeu de 44 verges sur un relais du quart-arrière Cody Fajardo suivi d'une longue course.

«On avait eu des bonnes répétitions durant la dernière semaine, a commenté Snead. Cody a bien lancé le ballon, l’exécution était parfaite. C’était un beau jeu pour nous, mais encore une fois, ce n’était pas dans une victoire.»

«J’ai aimé voir l’équipe continuer de se battre, malgré un retard dans le pointage, a finalement souligné Maas. Nous nous sommes retrouvés avec un troisième essai à la ligne de huit verges, au quatrième quart... Nous n’avons pu capitaliser, mais on menaçait pour tenter de revenir de l’arrière.»