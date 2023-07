Une vague d'amour pour Xavier Dolan sur les réseaux sociaux

Xavier Dolan a reçu une immense vague d’amour sur les réseaux sociaux après avoir confirmé vendredi passé qu’il prenait sa retraite du cinéma. Le réalisateur québécois a eu droit à des centaines de messages d’encouragement d’admirateurs et de plusieurs artistes.

«C’est une décision très courageuse de ta part, a notamment écrit le chanteur montréalais Rufus Wainwright sur la page Instagram de Dolan.

«Félicitations pour avoir suivi ton chemin.»

L’actrice américaine Rosanna Arquette, connue pour ses rôles dans Pulp Fiction et Crash, a aussi envoyé des fleurs à Xavier Dolan dans un message publié sur la page Instagram du réalisateur du cinéaste québécois.

«C’est une grande déception parce que tu es un génie et que ç'a toujours été un fantasme de travailler avec toi un jour», a-t-elle écrit.

Au cours des derniers jours, plusieurs chroniqueurs ont aussi réagi à la décision du réalisateur de Mommy et de J’ai tué ma mère de prendre sa retraite du cinéma dont Mathieu Bock-Côté et Maka Kotto dans les pages du Journal.

Onde de choc

Rappelons que les déclarations récentes de Xavier Dolan dans la presse espagnole ont créé une onde de choc au Québec la semaine dernière. Le cinéaste de 34 ans y confirmait sa décision de mettre fin à sa carrière de réalisateur au cinéma, épuisé notamment par l’énorme pression qu’il s’impose à chaque nouveau film.

Après avoir laissé sous-entendre jeudi sur Instagram que certains de ses propos avaient été mal rapportés, Dolan a finalement remis les pendules à l’heure vendredi, en fin de journée. Dans une longue déclaration rédigée en anglais et relayée sur sa page Instagram, le cinéaste a confirmé qu’il tournait la page sur la réalisation au cinéma.

«J’ai dit que je voulais arrêter de réaliser des films et je suis en paix avec cette décision», a-t-il écrit en précisant plus loin dans son message qu’il souhaitait consacrer du temps à sa santé, à ses amis et à sa famille.

«Je ne sens pas le besoin de faire d’autres films. Je suis fatigué. J’en ai fait déjà plusieurs et c’est assez. [...] Je ne veux plus gérer l’anxiété liée au besoin de performer, d’avoir du succès, d’être aimé ou non. Je ne veux plus, en fait, dépendre des autres. Je veux être libre.»

Il a toutefois souligné qu’il n’avait pas fait une croix sur la réalisation de séries télé et qu’il était présentement engagé dans quelques projets qu’il espérait voir se concrétiser.

Enfin, le cinéaste a aussi tenu à préciser certains de ses propos rapportés par le journal El Mundo dans lesquels il aurait affirmé que «l’art est inutile» et que «le cinéma est une perte de temps».

«La première partie de cette phrase est une vaste généralisation et la seconde, une pure invention», a-t-il précisé.