Wimbledon: «Je ressens plus de pression pour battre les Russes et les Biélorussiennes», dit l’Ukrainienne Elina Svitolina

LONDRES | L’Ukrainienne Elina Svitolina estime que les organisations qui gèrent le tennis professionnel devraient statuer qu’il n’y aurait plus de poignées de main au filet entre les joueurs de son pays et les Russes, ainsi que les Biélorussiens, tant que la guerre ne sera pas terminée.

Dimanche soir, à Wimbledon, la Biélorussienne Victoria Azarenka a été accompagnée à sa sortie du court 1 par les sifflets des spectateurs, après sa défaite en ronde des 16 aux mains de Svitolina.

Azarenka, une ancienne numéro 1 mondiale, ne s’était pas présentée au filet pour les félicitations d’après-match, sachant très bien que sa rivale, qui a clairement statué qu’elle ne serrerait plus la main des joueuses originaires des deux pays qui ont envahi l’Ukraine, n’irait pas non plus.

«Je ne sais pas si c’est clair pour les gens, s’est demandé Svitolina, dimanche, en conférence de presse. Il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe [sur le terrain]. Alors je crois que ce serait la bonne façon de faire.»

«Une décision personnelle»

Il semblerait par contre que Wimbledon ne s’en mêlera pas, malgré les huées qu’a subies Azarenka, qui a tout de même salué son adversaire d’un signe de la main.

«Historiquement, dans le tennis, la décision sur la façon dont un joueur réagit à la fin d’un match est personnelle. Nous ne voulons pas commencer à instaurer une obligation», a expliqué la directrice du tournoi, Sally Bolton, en conférence de presse, lundi.

Svitolina n’est pas la seule Ukrainienne à avoir choisi de ne plus serrer la main de ses rivales russes et biélorussiennes. Sa compatriote Marta Kostyuk était aussi passée outre dans son revers d’entrée de jeu face à Aryna Sabalenka à Paris, le mois dernier, ce qui lui avait valu... des sifflets de la foule.

Plus de pression

Russes et Biélorussiens sont de retour à Wimbledon, un an après avoir été bannis du All England Club en raison de la guerre. Une décision que Svitolina, ancienne membre du top 3 mondial, déplore.

Ils y font d’ailleurs plutôt bien: ils seront quatre en quarts de finale en simple, soit Sabalenka, Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Roman Safiullin, le tombeur de Denis Shapovalov au quatrième tour, dimanche.

Très émue après sa victoire contre Azarenka, Svitolina a reconnu dimanche ressentir une pression supplémentaire quand elle affronte une joueuse originaire de l’un de ces deux pays.

«Je ressens une certaine responsabilité, aussi. C’est pourquoi ces victoires valent cher à mes yeux», a mentionné l’Ukrainienne.

