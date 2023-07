MASSICOTTE, Sœur Jacqueline



À la Maison Bon Pasteur, le 6 juillet 2023, à l'âge de 98 ans et après 77 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Jacqueline Massicotte (Sœur Sainte Cécile-du-Saint-Sacrement). Elle était la fille de feu dame Marie Duval et de feu monsieur Armand Massicotte. Native de La Visitation, à Champlain, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, les affilié(e)s à la Congrégation; ses sœurs : Cécile (feu André Dupuis) et Louise (Michel Gince); son frère Jean-Charles (Nicole Lamy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était aussi la sœur de : feu Jacques, feu Paul (Lise Hamelin) et feu Gabriel.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, au 1460, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, au 2550, rue Marie-Fitzbach, Québec (Qc) G1V 2Z6, tél.: 418-656-0650.