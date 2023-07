Amélioration du système de santé: les syndicats doivent collaborer, plaide Legault

Les syndicats doivent collaborer pour régler les problèmes du réseau de la santé, a plaidé François Legault lors d’une réunion du Conseil de la fédération.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux mardi matin, le premier ministre a affirmé s’être entretenu avec la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard.

«J’ai abordé l’urgence d’avoir plus de flexibilité et de souplesse dans les conventions collectives», a-t-il déclaré. «Ça nous prend plus d’infirmières à temps plein, les fins de semaine, la nuit, dans nos régions. Si on veut changer le réseau de la santé, il nous faut la collaboration des syndicats».

En juin, la FIQ avait affirmé s’attendre à un «automne chaud» à moins d’un changement de cap de la part du gouvernement Legault dans sa négociation avec les infirmières.

À la fin de la session parlementaire, le premier ministre avait lui aussi prévenu que «l’automne sera peut-être chaud».

Rappelons que le gouvernement offre à l’ensemble des employés de l’État une augmentation salariale de 9% sur cinq ans, en plus d’un montant forfaitaire de 1000$ et une somme qui équivaut à 2,5% pour des «priorités gouvernementales».

La FIQ est d’avis que l’offre gouvernementale devra être revue «largement à la hausse».

La rencontre entre M. Legault et Mme Bouchard a eu lieu dans le cadre de la réunion du Conseil de la fédération, qui se tient à Winnipeg jusqu’à mercredi.

François Legault avait déjà indiqué qu’il comptait parler de santé avec ses homologues des autres provinces.

Lundi, il a également souligné qu’il comptait mettre de l’avant la question de l’économie verte au cours des échanges.

«C’est important qu’on s’entende bien avec le gouvernement fédéral sur les incitatifs pour attirer les entreprises dans le secteur de la batterie, aluminium vert, acier vert, autobus électriques, tous les domaines autour de l’économie verte», a-t-il dit en mêlée de presse lundi.