Choses Sauvages au Festival d’été: tempête de groove avant l’orage

Finalement, le parc de la Francophonie a été privé de Christine and the Queens et Les Louanges, mais les festivaliers ont eu le temps de se déhancher avant l’orage grâce à Choses Sauvages.

Ils ont un appétit bestial pour les rythmes funk, disco et rock qui font bouger, et leur mixture irrésistible a fait son effet. Mission accomplie pour le sextuor Choses Sauvages, ajouté à la dernière minute à la programmation par suite du forfait de Christine and the Queens, annoncé il y a quelques jours.

À l’exemple de Valaire (qui devait jouer sur une scène concurrente), pas besoin de connaître à fond leur répertoire pour prendre son pied avec eux. Suffit de se laisser prendre par le groove, et le tour est joué.

En plus de ses mélodies addictives, la formation montréalaise dispose d’un atout de taille, le chanteur Félix Bélisle, bête de scène et hôte hors pair «de ce gros disco party comme back in the days».

Ses déhanchements débridés, son look glam et son désir de tout laisser sur les planches en font le point de mire.

Malheureusement, dame Nature s’en est mêlée et leur prestation a été écourtée.

Photo Cédric Bélanger / Le Journal de Québec

Claudia Bouvette: charmeuse électro-pop

«Est-ce que vous êtes chaud, au Festival d’été? Dans tous les sens du terme.»

Toute de rouge scintillant vêtue, Claudia Bouvette a joué la carte de la séduction lors de son deuxième concert en deux ans au Festival d’été.

Précision: deuxième tentative, puisque sa prestation avait été stoppée par un orage l’an dernier. Cette fois, elle l'a échappé belle. C’est le soleil qui prévalait quand elle est montée sur scène et ça tombe bien parce que son électro-pop se savoure mieux dans un contexte estival.

Comme Ghostly Kisses avant elle (voir plus bas dans notre critique), Claudia Bouvette est une Québécoise qui a choisi de chanter principalement en anglais, mais qui a récemment décidé de «s’abandonner» au français.

Bouvette a ainsi présenté Miss Blumenfeld, qu’elle a livrée à la guitare, et ça nous amène à décréter que la langue de Leclerc, dans un cas comme dans l’autre, leur sied à merveille.

Le fait saillant de son tour de chant a cependant été quand elle a ressorti des boules à mites Amour point zéro, une chanson de Mixmania qui a fait réagir beaucoup de monde au parterre, et même dans l’espace réservé aux médias.

Photo Cédric Bélanger / Le Journal de Québec

Ghostly Kisses: infinie délicatesse

Même s’il a été conçu à Québec et qu’il compte des adeptes sur plusieurs continents, le duo Ghostly Kisses a vécu son baptême de Festival d’été en début de soirée.

Margaux Sauvé, tête pensante de ce projet, et sa moitié Louis-Étienne Santais étaient en territoire conquis. Dès les premières notes de Heaven, Wait, les spectateurs, parmi lesquels la chanteuse a «reconnu plein de visages», ont manifesté avec vigueur leur appui.

Avec raison. Au-delà du chauvinisme, il y avait devant nous une proposition artistique originale et de qualité.

Avec une grande délicatesse et dans son habituelle ambiance éthérée, Ghostly Kisses a offert un survol impeccable de dix titres, dont Comme un saule, première création originale en français qu’ose Sauvé, la superbement arabisante Blackbirds et une relecture à ras le cœur de J’ai demandé à la lune.