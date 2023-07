Un accident majeur fait deux blessés graves à Québec

Un accident majeur a fait deux blessés graves un peu avant 19h sur l’autoroute Félix-Leclerc, près de Robert-Bourassa, à Québec.

Un véhicule circulant sur la voie de service en direction est aurait heurté une glissière à sa droite avant de faire plusieurs tonneaux.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon les traces laissées sur la chaussée, la voiture a traversé la voie de service, mais aussi les deux voies de Félix-Leclerc également vers l’est, avant de se retrouver dans le fossé central de l’autoroute.

Photo Agence QMI, Guy Martel

La Sûreté du Québec a d'abord indiqué qu'on craignait pour la vie des deux personnes qui prenaient place à bord du véhicule. L'état du conducteur s'est finalement stabilisé, tandis que la passagère a eu son congé de l'hôpital.

On ignore encore les circonstances du drame. L'alcool, la drogue et la vitesse pourraient toutefois avoir joué un rôle. Des prélèvements sanguins ont été effectués sur le conducteur dans cette affaire et une substance a été saisie en petite quantité dans le véhicule pour analyse, indique la porte-parole de la SQ Audrey-Anne Bilodeau.

Aucune collision ne s'est produite avec une autre voiture.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’enquête a forcé la fermeture complète de ce tronçon de l’autoroute au cours de la soirée. La circulation a pu se faire à nouveau vers 2h30, mercredi matin.

- Avec la collaboration de Jérémy Bernier