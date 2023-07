Festival d’été de Québec: souvenirs de jeunesse marquants pour Les Louanges

Des violents mosh pits aux longues heures passées dans la file d’attente, l’artiste de Lévis Les Louanges tient près de son cœur les souvenirs de moments passés au Festival d’été de Québec.

• À lire aussi: Festival d’été de Québec: les Cowboys Fringants annulent à Alma, mais seront sur les Plaines jeudi

• À lire aussi: FEQ: un fleuron québécois au cœur des tournées des Foo Fighters et Zach Bryan, mais aussi de Beyoncé, Taylor Swift, Green Day et des Rolling Stones!

Avant d’avoir mérité sa place comme artiste au Festival d’été de Québec, le chanteur Les Louanges a vécu l’expérience à fond comme partisan.

«Je me souviens être allé voir Death From Above 1979 et de m’être fait péter la gueule dans le mosh pit, pendant qu’il y avait un gros orage et des éclairs», se souvient-il en riant. «Je ne me souviens pas j’avais quel âge, mais disons que j’étais jeune pour faire ce genre de choses là!»

Celui qui se produira au parc de la Francophonie le 11 juillet ne compte plus le nombre de spectacles auxquels il a assisté dans ce Festival.

«On a tellement couru pour voir le plus de spectacles possible sur les Plaines», raconte-t-il. «C’était des journées atroces pour notre santé; il y avait des substances impliquées, nous ne buvions presque pas d’eau et on se séparait un sandwich du Subway à la gang», note-t-il, toujours en ricanant.

Vincent Roberge, de son vrai nom, se souvient même d’une année où il a attendu toute une journée près de l’entrée du site, dans le seul but d’entendre les prises de son du chanteur Patrick Watson.

Le FEQ dans son arrière-cour

Le jeune homme de 27 ans, qui a grandi dans le Vieux Lévis, n’était même pas en âge d’assister au Festival qu’il pouvait déjà se l’imaginer.

«On entendait très bien les spectacles du balcon chez mes parents, j’avais tellement hâte d’y aller en personne», raconte-t-il. «Dès que j’ai été assez vieux, mes parents m’ont amené voir des spectacles.»

Les Louanges sera en prestation le 11 juillet à 20h00, au parc de la Francophonie.