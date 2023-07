Îles Galapagos : une infirmière en vacances survit à une attaque de requin

Une infirmière et mère de famille de San Jose, aux États-Unis, a évité la mort de peu après avoir été attaquée par un requin pendant ses vacances aux îles Galapagos.

Delia Yriarte était avec un groupe de touristes lorsqu’elle a été attaquée par un requin, une situation qui l’a laissée sous le choc, a-t-elle dit à NBC Bay Area, en soulignant la chance qu’elle a d’être toujours en vie pour raconter son histoire.

L’attaque a eu lieu alors qu’elle retournait à la rive après avoir fait de la plongée avec un tuba près du petit îlot de Mosquera. Elle n’a toutefois pas compris sur le moment qu’elle avait été la proie d’un requin.

«Quand je me suis retournée, j’ai remarqué du sang et j’ai dit : “J’ai une blessure, mais je n’ai aucune idée de quel genre”. Au moment où je suis arrivée sur le rivage, j’étais déjà un peu plus fatiguée et j’étais anxieuse, et ensuite j’ai réalisé que mon genou était déchiré des deux côtés», a raconté Mme Yriarte qui a reçu l’aide de plusieurs personnes qui étaient présentes à ce moment.

C’est seulement rendu à l’hôpital que le médecin lui a confirmé qu’elle avait bel et bien été mordue par un requin. Selon la femme, elle n’aurait pas réalisé l’origine de la douleur parce que tout s’est déroulé trop rapidement.

Un long rétablissement attend ainsi Delia Yriarte qui se remet de ses blessures en Équateur.

«Cinq réparations de tendons, plus de 100 points de suture dans ma jambe, j’ai encore une perte de tissu à greffer et probablement quelques interventions chirurgicales supplémentaires», a-t-elle expliqué en précisant que les médecins lui ont indiqué qu’elle pourrait remarcher au terme de sa convalescence et de sa réadaptation.