Inondations: évacuations à Stoneham-et-Tewkesbury

La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury a demandé aux citoyens de différents secteurs aux abords des cours d’eau d’évacuer leur demeure, mardi après-midi.

L’administration des cantons unis procède actuellement à une évacuation préventive des riverains des rues Jacques-Cartier nord et sud, de part et d’autre du cours d’eau éponyme, dans le secteur Tewkesbury. Plusieurs chemins privés sont aussi ciblés par ces mesures.

En fin d’après-midi mardi, le maire Sébastien Couture semblait toutefois plutôt confiant d’éviter le pire.

« On est en surveillance. On a quand même eu des dégâts, mais les dernières données sont bonnes. La rivière serait à la baisse même si la Sécurité publique parle d’un pic vers 18 h et 20 h. On se croise les doigts mais actuellement ça va bien. »

Un avis d’évacuation a été émis par mesure préventive, dit-il, puisque l’enjeu est parfois de réussir à quitter les lieux lorsque l’eau monte rapidement.

La pluie a cessé autour de Stoneham et les prévisions laissent voir des précipitations faibles pour mercredi et une quantité de pluie variant entre 10 et 15 millimètres pour jeudi. À moins d’une surprise, la nature devrait donc être en mesure d’absorber cette pluie.

« En espérant que ça ne soit pas comme la nuit dernière », a résumé le maire Couture.

-Avec la collaboration de Jean-François Racine