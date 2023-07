Le DG des Bruins admet avoir été pris de court par l’un de ses anciens joueurs

Le départ de Tyler Bertuzzi, qui s’est entendu avec les Maple Leafs de Toronto, en a surpris quelques-uns à Boston... incluant le directeur général des Bruins, Don Sweeney.

Ce dernier croyait effectivement en ses chances de conserver les services du hockeyeur de 28 ans qu’il avait acquis des Red Wings de Detroit au début mars. D’ailleurs, il a dit avoir travaillé pour tenter de lui consentir une entente d’une durée substantielle, d’autant plus que Bertuzzi a déjà déclaré qu’il visait un engagement à long terme. Or, le pacte d’un an et de 5,5 M$ signé sur le marché de l’autonomie par l’attaquant dans la Ville Reine semble l’avoir renversé.

«Un peu, probablement», a mentionné dimanche le DG, comme rapporté par la chaîne radiophonique 98,5 The Sports Hub. «Il y a des gars qui voulaient un contrat pour une bonne période et mes discussions étaient ajustées en conséquence. Toutefois, des formations se trouvaient bien placées pour accorder des ententes plus courtes, mais d’une valeur souhaitée par le joueur. De notre côté, il fallait combler nos besoins. Or, nous avons pris une décision afin de créer l’espace nécessaire [sur la masse salariale].»

«Cela aurait pu nous permettre d’être davantage actifs et d’effectuer les changements que nous avions envisagés. Cependant, on a jugé que cela n’en valait pas la peine et qu’il n’était pas obligatoire de se montrer agressif», a-t-il enchaîné en évitant d’évoquer trop directement le cas de Bertuzzi, désormais la propriété d’un concurrent.

À Boston, les Bruins ont laissé filer le défenseur Dmitry Orlov et le joueur d’avant Taylor Hall cet été. Le futur de Patrice Bergeron et de David Krejci demeure en suspens, l’option de la retraite étant bien présente dans les deux cas.