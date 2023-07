Six comédiens feront du lipsync sur des sketches de François Pérusse

« Je me sens comme un enfant qui a de l’aide pour la première fois de sa vie. » François Pérusse a très hâte de voir le spectacle Les 20 minutes du peuple, présenté dès le 20 juillet dans le cadre de Juste pour rire, qui donnera vie à ses célèbres sketches par l’entremise de six comédiens dirigés par Guillaume Lambert.

« Tous les comédiens sont des fans de Pérusse. Ils mordent dans chacun des mots. C’est vraiment de la performance physique », dit le metteur en scène.

Rassemblés dans une salle de conférence de Juste pour rire, mardi avant-midi, François Pérusse et Guillaume Lambert ont présenté aux médias les grandes lignes de ce que sera Les 20 minutes du peuple.

Le spectacle sera présenté à l’intérieur du Carrefour du peuple, un petit village aménagé sur l’esplanade de la Place des Arts, qui comprendra une scène colorée avec une sonorisation immersive, un restaurant Snack-bar chez Raymond, un karaoké et un photobooth de ski-doo.

Amsterdam et Vegas

C’est durant la pandémie que le directeur de la programmation francophone chez Juste pour rire, Junior Girardeau, a eu le flash des 20 minutes du peuple. « On cherchait de nouvelles façons de présenter des spectacles extérieurs avec de la distanciation. »

Des voyages à Amsterdam, avec les célèbres cabines du Red Light, et à Las Vegas, avec le Container Park, l’ont inspiré pour cette création sur l’univers de Pérusse.

« L’idée de la boîte à spectacles a allumé François », raconte Junior. Assez rapidement le nom de Guillaume Lambert comme metteur en scène est arrivé dans les discussions.

« Guillaume connaît très bien mon univers, dit François. Quand on a travaillé ensemble sur ses deux films (Les scènes fortuites et Niagara), on s’est rendu compte qu’on s’entendait très bien. On ne s’est jamais engueulé. En plus, Tom Hanks ne pouvait pas. De toute façon, il n’est même pas bon! »

Dans Les 20 minutes du peuple, on retrouvera six comédiens : Sarah Anne Parent, Marie-Ève Morency, Audrey Guériguian, Joseph Martin, André-Luc Tessier et Nicolas Michon. Ensemble, ils camperont plus d’une trentaine de personnages de Pérusse. Seul le personnage de Bob Harley sera récurrent.

« Ils feront du lipsync sur ses sketches. [...] Je cherchais des gens qui connaissaient l’univers de François. On tenait aussi à aller chercher des nouveaux visages, pour laisser toute la place à Pérusse », explique Guillaume Lambert.

Pérusse a tout réenregistré

La troupe a commencé le travail il y a environ un mois après avoir reçu la bande audio de 23 minutes que François Pérusse leur avait concocté.

« Toute la bande a été enregistrée de façon originale, dit Pérusse. J’ai tout refait les personnages, même quand on parle de répliques déjà existantes. Je me suis rendu compte que je n’avais pas le même souffle et la même forme qu’il y a 33 ans. Mais j’ai réussi! »

Ce mardi après-midi, les six comédiens avaient d’ailleurs prévu faire un enchaînement du spectacle pour la première fois devant François Pérusse lui-même. « Ils sont bien nerveux de le rencontrer tout à l’heure », dit Guillaume. « Moi aussi! » renchérit Pérusse.

Le spectacle extérieur gratuit Les 20 minutes du peuple sera présenté trois fois par soir, à 19h, 20h et 21h30, du 20 au 29 juillet, sur l’esplanade de la Place des Arts. Pour les infos : hahaha.com.