Spectacle annulé: Les Cowboys Fringants s’adressent à leur public

Les Cowboys Fringants ont pris la parole ce matin, sur les réseaux sociaux, afin de s’excuser auprès de leurs admirateurs, à la suite de l’annulation de leur spectacle dans le cadre du Festirame d’Alma.

Le groupe était censé se produire ce 11 juillet, sur la scène principale du Festival, mais pour des raisons reliées aux traitements de Karl Tremblay, atteint d’un cancer, ils ont dû rebrousser chemin.

«Nous aurions vraiment aimé être des vôtres ce soir. Malheureusement, c’est impossible. Nous espérons, du plus profond de notre cœur, pouvoir se reprendre», a signé Marie-Annick Lépine, au nom du groupe.

« Nous avons fait des shows avec la gastro (en laissant une chaudière sur le bord de la scène pour aller vomir entre deux chansons), nous avons fait des shows avec plus de 39,9 de fièvre [...] À chaque fois qu'un des membres du groupe était mal-en-point, les autres en donnaient plus. Pour que toujours notre spectacle soit le meilleur possible. Nous sommes tellement choyés de vous avoir avec nous. »

Les partisans se sont aussitôt empressés de démontrer leur amour au chanteur principal du groupe dans les commentaires.

« Si on veut qu’il soit un cowboy qui est fringant pendant longtemps, il faut prendre soin de lui », a commenté une internaute. « La santé de Karl passe avant tout et personne qui aime les Cowboys ne dira le contraire », a écrit un autre admirateur.

Ce sont Les Trois Accords, qui étaient sur les Plaines hier, qui prendront la place des Cowboys Fringants au Festirame d’Alma, geste que le groupe tenait à souligner.

« Merci à nos amis de longue date, Les Trois Accords, de nous remplacer. »

Les Cowboys Fringants remonteront sur scène le 13 juillet, sur les Plaines d’Abraham, dans le cadre du Festival d’été de Québec.