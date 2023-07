Terres de Rabaska: la Ville de Lévis a transmis des informations inexactes pendant plus de 15 ans

La Ville de Lévis a fait des déclarations inexactes au ministère de l’Agriculture pendant plus de 15 ans, ce qui a permis à Rabaska de bénéficier indûment de milliers de dollars en compensation de taxes municipales, provenant des poches des contribuables. Le Ministère envisage maintenant de récupérer les sommes.

Les terres appartenant à Rabaska, dans l’est de Lévis, ont été exclues de la zone agricole par décret gouvernemental en octobre 2007. Or, pour une partie d'entre elles, dans son rôle d’évaluation et de taxation officiel, la Ville de Lévis a continué d’inscrire qu’elles constituaient des «exploitations agricoles enregistrées».

Sur la base de cette information inexacte, Rabaska a pu, au fil des années, réclamer des compensations de taxes municipales, en vertu du Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Celui-ci vise à aider les agriculteurs et il est financé par les contribuables québécois. Il permet d’obtenir une compensation de taxes municipales et scolaires. À condition que la terre soit située en zone agricole, identifiée comme «exploitation agricole enregistrée».

Près de 30 000$

Depuis 2008, Rabaska a ainsi pu obtenir des compensations totalisant 29 191$ pour rembourser une partie de ses taxes municipales sur 9 des 24 lots, a appris Le Journal, par une demande d’accès à l’information.

Mis devant cette évidence, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a indiqué au Journal que les crédits n’auraient pas dû être versés. «Ces superficies, même si elles sont exploitées à des fins agricoles, ont été exclues de la zone agricole et aucun crédit de taxes n’aurait dû être attribué pour celles-ci», écrit le porte-parole Yohan Dallaire Boily.

Données transmises par Lévis

Le Ministère justifie qu’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, il s'est basé sur les données transmises par la Ville dans son rôle d’évaluation.

«C’est donc sur la base des données transmises par la Ville de Lévis que le MAPAQ a attribué un crédit de taxes foncières sur certaines superficies appartenant à la société en commandite Rabaska.»

Maintenant, la Ville de Lévis a été «informée de la situation et procède actuellement aux vérifications et aux correctifs nécessaires». En parallèle, au MAPAQ, les recours pour récupérer les sommes versées sont à l’étude, a confirmé la porte-parole Mélissa Lapointe.

Le président de Rabaska, André L’Écuyer, a indiqué que «s’il s’avère que d’une façon ou d’une autre nous avons bénéficié de quelque chose à laquelle nous n’avions pas droit, nous prendrons les mesures nécessaires pour corriger la situation». Il rappelle qu’une entente prévoyait que pour l’ensemble de ses terres, la société payait 150 000 $ de taxes à Lévis par an.

«Si nous avons bénéficié de crédits de taxes foncières qui venaient baisser notre compte de taxe, nous devions par ailleurs verser un montant plus élevé en complément.»

Le Port de Québec devait se porter acquéreur des terres de Rabaska. La Ville de Lévis a récemment adopté un avis d'expropriation pour 157 des 272 hectares appartenant à Rabaska (voir le texte plus bas). Le Port a dit ne pas être au courant des crédits de taxes.

Au moment d'écrire ces lignes, la Ville de Lévis n'avait pas réagi aux informations du Journal.

Rabaska conteste son expropriation

Rabaska conteste en Cour supérieure l’avis d’expropriation de la Ville de Lévis, et tente de le faire annuler parce qu’il est fait, selon elle, «pour une fin illégale et inavouée» et constitue «un abus de pouvoir».

C’est la prétention de la société en commandite Rabaska, qui a déposé le 29 juin dernier une demande introductive d’instance à la Cour supérieure, soit à l’intérieur du délai de 30 jours prescrit pour contester. La Ville de Lévis avait signifié l’avis d’expropriation sur 157 des 272 hectares des terres appartenant à Rabaska le 2 juin, à la surprise générale.

Annuler l'avis

Rabaska demande à la Cour d’annuler l’avis d’expropriation ainsi que les résolutions du comité exécutif et du conseil municipal de la Ville de Lévis qui ont été adoptées en ce sens. Elle plaide que Lévis tente d’exproprier «pour une fin illégale et inavouée, constituant un abus de pouvoir et une injustice flagrante».

Rabaska rappelle au tribunal que Lévis a, de longue date, travaillé à développer le projet de port en eau profonde que planifiait l'Administration portuaire de Québec (APQ) sur ces terres, qu'elle s’était engagée à acheter.

La société relate la rencontre du 29 mai dernier, à laquelle assistait le directeur du développement, Philippe Meurant, durant laquelle l’APQ a réitéré son intention d’acquérir à court terme les terrains. Il y a été mentionné que Lévis compte «aider l’APQ à préparer les immeubles afin qu’ils soient prêts à l’investissement», évoque Rabaska. M. Meurant a pris sa retraite deux jours plus tard. La Ville de Lévis a annoncé son intention d’exproprier le 2 juin.

Besoins d'espaces industriels

Alors que le maire Gilles Lehouillier a justifié l’expropriation par le besoin de terrains industriels, Rabaska plaide que la Ville «n’envisageait aucunement d'utiliser les terrains vacants pour remplir ses besoins généraux en espaces industriels».

Selon Rabaska, l’urgence avec laquelle Lévis a agi se justifie par «sa crainte de perdre son contrôle et sa maîtrise sur les usages, les orientations et le développement de son territoire en faveur de l’APQ».

La Ville de Lévis «tente de faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement, à savoir imposer sa vision urbanistique, prétextant la protection de l’intérêt collectif, aux dépens de l’exercice éventuel d’une compétence fédérale exclusive sur ces immeubles», estime Rabaska.

«Rabaska a été surprise de la procédure d’expropriation lancée par la ville de Lévis à l’égard d’une partie de nos terrains. Nous avons déposé une contestation face à cette procédure et comptons faire valoir nos droits. Selon le déroulement de ces procédures nous aviserons des mesures à prendre en temps opportun», a fait savoir le président de Rabaska, André L'Écuyer.

Le service des communications de la Ville de Lévis a confirmé avoir reçu l’avis de contestation. «Il s’agit d’un processus judiciaire sur lequel la Ville n’entend pas commenter», nous a-t-on répondu par écrit. Le Port n'a pas souhaité réagir non plus, puisque le dossier est judiciarisé.

Terres de Rabaska à Lévis

Situées à l'extrémité est du territoire de Lévis, à la frontière de la municipalité de Beaumont

Entre l'autoroute 20 et le fleuve

Principalement boisées et cultivées

Elles représentent 272 hectares, exclus de la zone agricole

Le Port de Québec détient une option d'achat pour la totalité du terrain depuis 2017

La Ville de Lévis veut exproprier les 157 hectares situés au sud du site, près de l'autoroute