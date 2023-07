Union généreuse

Photo fournie par Jonction pour Elle

La maison d’hébergement La Jonction pour Elle de Lévis a dévoilé récemment le résultat de l’aménagement complet de sa cour extérieure gracieusement offert par Dessercom et Tanguay. Le projet majeur pour la quête de calme et de sérénité des femmes et leurs enfants qui sont de passage à la maison a donc été rendu possible grâce à l’union de ces deux généreux donateurs. Dessercom s’est occupé des fleurs, des arbres et d’arbustes et de jardins surélevés alors que Tanguay a fourni l’ameublement complet de mobiliers de jardin (ensembles de patio, fauteuils, chaises de jardin, balançoires et BBQ). Le nom d’« Oasis Dessercom/Tanguay » sera affiché bien en vue dans la cour extérieure en guise de reconnaissance. De gauche à droite, sur la photo : Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom ; Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle ; Mathieu Parent, directeur des commandites de Tanguay, et Sylvie Bernatchez, directrice de La Jonction pour Elle.

Ça promet à Saint-Émile !

Photo tirée de Facebook

Les 28e Fêtes de la Famille de Saint-Émile seront de retour au plus grand plaisir des résidents de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles et de tous ceux environnants, du 21 au 23 juillet au parc Réal-Cloutier de Saint-Émile. Offertes tout à fait gratuitement grâce à la générosité de nombreux partenaires, l’événement rassemble animations pour enfants et adolescents, jeux gonflables, restauration et véhicules « portes ouvertes », en collaboration avec le service de protection incendie de la ville de Québec. La programmation musicale offrira les performances de Lost Fingers le 21 juillet, Yelo Melo le 22 juillet et Hommage à Pink Floyd le dimanche 23 juillet. Une zone VIP est aussi disponible ($$). Renseignements sur Facebook.

Inventer un musée

Photo fournie par CMFQ

La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval était l’hôte récemment du lancement du livre Inventer un musée, de Francine Lelièvre, une résidente de Québec. Fondatrice et ex-directrice générale de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal (PAC), Mme Lelièvre raconte de façon dynamique et avec beaucoup de photos la création et le développement de cet important établissement culturel et récréotouristique ainsi que les grandes expositions qui y ont été présentées depuis 30 ans. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Guillaume Pinson, doyen de la Faculté ; Mme Francine Lelièvre, autrice ; Brigitte Lacroix, de PAC, et Roger Barrette, de la Commission de la mémoire franco-québécoise (CMFQ).

Premier arrêt bien-être

Photo fournie par Marie Carrier

Marie Carrier (photo), en concoctant ses formules botaniques aux mille vertus pour les soins du visage, du corps et de l’esprit, fait la promesse du « bien-être tout simplement ». Biologiste de formation qui cumule plus de 25 années d’expérience dans le domaine des cosmétiques et du bien-être, Marie Carrier propose désormais son premier arrêt bien-être à l’hôtel Le Bonne Entente de l’arrondissement de Sainte-Foy. L’entreprise propose trois gammes de produits corporels et sensoriels formulés naturellement et fabriqués à la main. Cette rencontre entre la science et la nature fait le succès de Marie Carrier inc., qui offrait déjà des points de vente à Québec, à Montmagny et à Beaumont. Tous ses produits sont offerts en ligne sur le site web : https://www.mariecarrier.ca/.

Anniversaires

Photo de sa page Facebook

Alessia Cara (photo), chanteuse-compositrice-interprète canadienne, 27 ans... Jacques Arteau, vénérable chroniqueur auto de Québec, 83 ans... Sylvain Pageau, copropriétaire des restaurants Le Continental, Le Conti et L’improviste de Québec, 59 ans... Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi, 64 ans... Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, 64 ans... Giorgio Armani, couturier italien, 89 ans... Jean-Guy Talbot, défenseur (LNH), avec le Canadien de 1954 à 1967, 91 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 11 juillet 2021 : Nathalie Parent (photo), 51 ans, fille de feu Maurice Parent, longtemps associée au monde de l’automobile (Mercedes-Benz de Québec)... 2020 : François Thivierge, 73 ans, père du comédien et réalisateur Guillaume Lemay-Thivierge et son frère, Vincent... 2019 : Mike Christie, 69 ans, défenseur de la LNH (de 1974 à 1981) avec les Seals de la Californie, les Barons de Cleveland, les Rockies du Colorado et les Canucks de Vancouver... 2018 : Len Chappell, 77 ans, joueur de basketball américain (NBA)... 2015 : Satoru Iwata, 55 ans, PDG du Groupe de jeux vidéo Nintendo... 2014 : Madeleine Bleau, 85 ans, ex-députée libérale, de la circonscription de Groulx entre 1985 et 1994... 2014 : Tommy Ramones, 62 ans, producteur et dernier membre (batteur) du groupe The Ramones... 2010 : Jean-Daniel Even, 55 ans, copropriétaire du restaurant Le Gwalarn du Vieux-Cap-Rouge... 2009 : Arturo Gatti, 37 ans, ancien boxeur né à Montréal... 2008 : Théo Genest, 86 ans, courtier, président du Carnaval de Québec en 1972... 1990 : Marcel Lemay, 31 ans, caporal de la SQ.