Vidéo: deux jeunes sauvent un enfant de la noyade au Michigan

Deux garçons de 8 et 12 ans ont sauvé un autre jeune de la noyade au Michigan en juin dernier après l’avoir remarqué au fond de l’eau dans une piscine devant plusieurs témoins.

«Je l’ai vu au fond de la piscine et je ne savais pas s’il était en train de jouer ou quelque chose comme ça. Alors, j’ai dit à Weston de venir sur le bord de la piscine et de plonger pour voir s’il allait bien, a relaté le jeune Noah Roche, 12 ans, en entrevue avec ABC News. J’ai pensé que c’était la bonne chose à faire, je ne voulais pas laisser quelqu’un mourir.»

Sur une vidéo tirée des caméras de surveillance, on peut voir le jeune Griffin Emerson, 7 ans, dériver doucement du côté de la piscine pour se retrouver dans l’espace plus profond, peinant à garder sa tête hors de l’eau.

Ce n’est que près d’une minute plus tard que les deux jeunes ont remarqué le garçon au fond de l’eau, décidant d’intervenir aussitôt. Le jeune Weston Woods, 8 ans, se serait alors jeté à l’eau, ramenant le petit à la surface, avant d’être aidé par un adulte pour le sortir de la piscine.

La mère du jeune noyé aurait alors débuté un massage cardiaque sur son fils, qui aurait recraché l’eau de la piscine avant d’être transporté en centre hospitalier.

«J’étais effrayé, je croyais que j’allais me noyer. Je me sentais un peu bizarre, a relaté le petit, qui doit sa vie à ses deux camarades, au média américain. J’ai craché de l’eau et voilà!»

Une cérémonie a été organisée par l’office du shérif du comté de Genesse, pour féliciter les deux héros, selon ce qu’a rapporté le Delaware Online.

«Weston et Noah occupent une place spéciale dans mon cœur. Et ils ont pratiquement sauvé Griffin Emerson. Beaucoup de mes héros ne portent pas de capes. Et ils sont deux d’entre eux», a de son côté souligné le grand-père de la victime, Tom Kinczkowski.