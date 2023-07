Air Miles: accumuler les miles et profiter des petits prix chez Dollarama

Après avoir perdu plusieurs partenaires importants, dont IGA et Jean Coutu, Air Miles annonce un tout nouveau partenariat avec Dollarama.

Cette annonce survient quelque temps après que le populaire programme de récompense ait été acquis par BMO qui s’est engagé à le revigorer.

«Notre promesse aux Canadiens, surtout en cette période économique difficile, est d'offrir les moyens les plus souples et les plus étendus d'obtenir des milles sur les achats courants», a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense Air Miles, en précisant qu’il y aura plusieurs autres annonces au cours des prochains mois.

Grâce à ce partenariat, qui débutera le 7 août prochain, les adhérents d’Air Miles pourront accumuler des milles dans les 1500 magasins Dollarama au pays.

Ainsi en achetant pour 30 $ ou plus dans une succursale du détaillant à bas prix, les adhérents titulaires d’une carte Mastercard émise au Canada pourront recevoir 10 miles en prime, et ce jusqu’au 6 novembre. Les titulaires d’une carte BMO AIR MILES, eux, pourront obtenir cinq fois les miles sur leurs achats chez Dollarama.

Pour lier une carte Mastercard avec un compte d’adhérent, il suffit de se rendre sur le site d’Air Miles.

Accumuler les miles sur l’épicerie

Dans la foulée de ses annonces, Air Miles a lancé une toute nouvelle fonctionnalité qui permet à ses membres d’accumuler les miles sur les achats dans certaines grandes épiceries.

«[Reçus AIR MILES] permet aux adhérents de prendre une photo de leur reçu d'épicerie admissible dans l'appli AIR MILES dans les 14 jours afin d'obtenir des milles en prime sur les achats admissibles», a indiqué le programme de fidélisation dans un communiqué.