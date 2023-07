Beaucoup de bons emplois à risque avec la vente de la Banque Laurentienne

La vente anticipée de la Banque Laurentienne pourrait avoir un fort impact sur les 1500 emplois au Québec si l’acquéreur est une banque canadienne, estime un ancien cadre de l’institution financière montréalaise.

• À lire aussi: La Banque Laurentienne bondit en Bourse après sa mise en vente

• À lire aussi: La Banque Laurentienne du Canada serait à vendre

• À lire aussi: C'est le temps de se serrer la ceinture plus que jamais

«C’est un risque de perte d’emplois super payants au Québec. Le siège social n’est plus ce qu’il était il y a dix ans, mais il a là plusieurs emplois payants en finance, économie et TI», considère l’ancien dirigeant, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat.

Selon lui, on pourrait assister à une consolidation de marché qui se ferait au détriment des emplois. La Laurentienne en compte 3000 à l’échelle du pays.

«Desjardins ou la Banque Nationale, par exemple, sont capables, avec leurs employés actuels, d’absorber tous les actifs de la Laurentienne sans embaucher une seule personne. Maintenant, je ne suis pas certain que des Québécois veulent faire ça, mais il y a des banques de l’Ontario qui veulent croître. La Scotia, par exemple», songe l’ancien dirigeant, qui croit possible également une fusion avec la Canadian Western Bank.

Ne manquez pas l'émission estivale d' Alexandre Moranville-Ouellet , en semaine dès 7 h 00 via QUB Radio :

La crainte de voir des mises à pied importantes est partagée par Louis Hébert, professeur de stratégie à HEC Montréal.

«L’impact sur les emplois dépendra du type d’acquéreur. S’il voit l’opportunité de consolider ses activités, il y a de fortes chances que le siège social de la Laurentienne disparaisse. Mais il pourrait aussi y avoir un acquéreur qui n’est pas une banque et qui cherche à diversifier ses activités», croit M. Hébert.

Photo tirée du site de l'EMBA McGill-HEC Montréal

Un assureur acquéreur?

Des assureurs, qui gèrent des fonds d’investissement déjà vendus par les banques canadiennes pourraient figurer au nombre des acquéreurs potentiels de la Banque Laurentienne.

Quant à la possibilité qu’une banque étrangère mette la main sur ces actifs, évalués à 2,6 G$, l’analyste Gabriel Dechene de la Banque Nationale l’estime peu probable.

«Elle est trop petite. Qu’est-ce que ça donnerait à une banque étrangère qui n’est pas déjà au Canada d’acheter la Laurentienne, qui a une base de coûts élevée par rapport à la taille de ses actifs?», observe-t-il.

Selon M. Dechene, les six plus importantes banques canadiennes devraient évaluer l’opportunité d’acquisition de la Laurentienne. Toutefois, RBC, déjà occupée avec une transaction à conclure pour le rachat d’HSBC, et TD qui lorgne le marché américain, sont moins susceptibles de bouger, croit-il.

Malgré les récentes améliorations de performance, la Laurentienne offre des perspectives limitées de rentabilité, considère le professeur Louis Hébert, car elle fait face à une réglementation de plus en plus stricte et ses obligations en conformité et technologie sont les mêmes que pour les grosses banques, sans bénéficier des mêmes ressources financières vu la taille de ses actifs.

Atout dans le secteur commercial

Néanmoins, la Laurentienne a un atout pour un acquéreur et il repose sur ses activités dans le secteur commercial, où les grandes banques canadiennes ont encore un potentiel de croissance.

«Elles ne possèdent pas 95% du marché comme chez les particuliers, mais 60 à 70%. Le joyau de la Laurentienne est dans le commercial», considère l’ancien cadre qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat et qui ajoute que la désyndicalisation de 2021 rehaussera l’intérêt d’éventuels acquéreurs.

Seul actionnaire québécois parmi les dix plus importants de la Banque Laurentienne, la Caisse de dépôt et placement du Québec est demeurée silencieuse.

«Nous ne ferons pas de commentaire spécifique comme c’est une société publique, mais nous allons suivre ce processus de près», a indiqué la porte-parole Kate Monfette.

Le titre de la Laurentienne se négociait à 46,06 $ aujourd’hui, soit 37% de plus que la veille.

L’actif de la Laurentienne, septième banque au pays, est d’environ 51 G$.

Avec la collaboration de Sylvain Larocque