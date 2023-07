C’est fou à quel point il y a des gens tout croches

Lundi, je suis allé souper avec un ex-policier.

Toute la soirée, il m’a raconté des anecdotes hallucinantes sur la vie de flic.

«Nous voyons ce qui se passe dans les maisons, derrière les portes closes. Tu ne peux pas savoir à quel point il y a des gens tout croches», m’a-t-il dit.

La grosse misère

Un exemple.

Une femme appelle la police car son mari violent qui faisait l’objet d’une interdiction de contact s’était pointé chez elle et était entré dans son logement.

Mon ami, qui était patrouilleur à l’époque, arrive en trombe.

«Où est votre mari? demande-t-il à la femme.

— Il dort dans le salon.

— Comment est-il entré chez vous? Il vous a menacée?

— Non, non, c’est moi qui l’ai appelé et qui lui ai demandé de venir.

— Euh... Pourquoi?

— Parce que j’avais envie de baiser. Malheureusement, il est arrivé complètement saoul et n’a pas pu performer. Alors je vous ai appelés...

— Et s’il avait pu “performer”, comme vous dites, vous ne nous auriez pas appelés?

— Bien sûr que non, voyons!»

Des histoires abracadabrantes comme ça, il lui en arrivait plein. C’est le lot quotidien des policiers, m’a-t-il dit.

«Nous, on voit ce que la population ne voit pas. On entre dans la vie privée des gens. Tu ne peux pas t’imaginer à quel point il y a du monde démuni, incapable de se prendre en main. Des familles qui ont des vies toutes croches, avec de la violence, de la maltraitance, des abus, des enfants laissés à eux-mêmes...»

Récemment, un de ses amis flics lui a confié qu’il voulait quitter le service.

Il était fatigué de côtoyer la misère à longueur de journée. Vient un moment où ça te gruge en dedans...

Tu vois toute cette misère, et tu te sens impuissant, inutile.

Une réalité qu’on ne veut pas voir

La bonne marche de la société est basée sur le fait que les citoyens sont responsables et sont capables de prendre soin d’eux, de prendre des décisions avisées.

Or, une grande partie des gens ne sont pas capables de se débrouiller.

Leurs parents étaient tout croches, ils sont tout croches et leurs enfants vont probablement être tout croches eux aussi.

Pas étonnant que le système soit en train de craquer.

Les demandes d’aide explosent.

Regardez l’histoire sordide de cette femme de Laval qui a «loué» sa fille de 7 ans à un pédophile.

Des gens comme ça, m’a dit l’ex-policier, il y en a plein, beaucoup plus qu’on le pense.

Des gens qui vivent dans une misère intellectuelle, culturelle et économique épouvantable.

Qui ne s’informent pas. Qui ne savent pas comment le système fonctionne.

Ils se coupent le bout du doigt avec une feuille de papier? Ils vont à l’urgence.

«Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays», disait Kennedy.

Ce que les gens peuvent faire pour leur pays?

Une grande partie des gens ne savent même pas ce qu’ils peuvent faire pour eux-mêmes!