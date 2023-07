Crocs poursuit un compétiteur pour avoir volé ses secrets commerciaux

Le fabricant de chaussures Crocs accuse son compétiteur Joybees d’avoir volé ses secrets commerciaux, a rapporté Fox News.

Crocs a déposé sa poursuite devant un tribunal fédéral du Colorado, jeudi. Il s’agit d’une poursuite distincte de celle déposée en 2021. Crocs allègue que Joybees et son PDG Kellen McCarvel, un ancien cadre Crocs, ont volé des secrets commerciaux et qu’ils ont fait de la concurrence déloyale.

Selon la plainte, McCarvel aurait volé plusieurs milliers de documents contenant des informations commerciales hautement confidentielles et exclusives de Crocs, ainsi que le contenu d'un compte de messagerie Crocs. Il aurait téléchargé ces informations en utilisant une clé USB personnelle.

Dans ses demandes reconventionnelles, Joybees a quant à elle affirmé que Crocs tentait de monopoliser le marché, en violation de la loi antitrust américaine et étatique.

Les avocats de Joybees ont accusé Crocs de comportement anticoncurrentiel et ont déclaré que «les consommateurs ont été privés de tous les avantages de la concurrence», ce qui comprend «le choix, la qualité et de l'innovation».

La société a également nié toute allégation contre le PDG McCarvel pour avoir volé la propriété intellectuelle de Crocs. Cette dernière a déclaré, vendredi, dans un communiqué, qu'elle «protégera et défendra sa propriété intellectuelle et ses informations exclusives contre le vol et les abus par des tiers».

L'année dernière, Crocs a enregistré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars et le site Web de la société a indiqué que l’entreprise a vendu plus de 850 millions de paires de chaussures depuis 2002.