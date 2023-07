Démarche spirituelle: un CIUSSS ouvre la porte aux charlatans, selon un expert

Le CIUSSS du Centre-Sud de l’île de Montréal cherche des bénévoles pour «soutenir leurs résidents en CHSLD dans leur démarche spirituelle», sans exiger de qualifications, ce qui a soulevé des inquiétudes chez des professionnels.

En entrevue à QUB radio, le responsable du programme de formation en intervention spirituelle de l’Université de Montréal, Jean-Marc Barreau, a critiqué la décision du CIUSSS.

«Les intervenants en soins spirituels (ISS) sont des professionnels de la santé, au même titre qu’un travailleur social ou un psychologue, a-t-il dit. [...] Je ne pense vraiment pas que c’est la place des bénévoles, peu importe le milieu ou le prétexte. Ça demande une connaissance de l’anthropologie, une connaissance de la conscience humaine et une connaissance sur les différentes spiritualités.»

«Plus la matière sur laquelle on réfléchit ou on intervient est spécifique, plus la formation doit l’être, a-t-il ajouté. Lorsqu’on intervient en droit, ça prend une formation en droit. Lorsqu’on intervient en spiritualité, c’est quelque chose de spécifique et il faut une formation adéquate.»

Selon Jean-Marc Barreau, le CIUSSS ouvre la porte aux charlatans qui pourraient abuser de patients vulnérables. Cela représente un danger important selon lui.

«Un bénévole peut cacher une intention, a-t-il soutenu. Ça peut être la conversion [à une religion].»

L’offre d’emploi du CIUSSS a d’ailleurs suscité quelques messages d’ironie sur les réseaux sociaux.

«Maintenant, on peut être prof avec un secondaire 5 et on peut aussi devenir ISS sans le diplôme universitaire associé! On met vraiment le bien-être nos enfants et nos patients au centre de toutes les décisions», a écrit Amélie Boisclair sur Twitter.

Mercredi soir, l’offre du CIUSSS pour des bénévoles était toujours publiée sur le réseau social Facebook.