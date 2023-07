Du renfort que n’attendaient plus les Flyers

Après avoir raté l’entièreté de la saison 2022-2023 en raison d’une blessure au cou, l’attaquant des Flyers de Philadelphie Cam Atkinson a indiqué mercredi qu’il allait être en uniforme pour la rencontre inaugurale de son équipe, le 12 octobre prochain.

Cet affrontement aura un cachet spécial pour le vétéran, puisqu’il affrontera ses anciens coéquipiers des Blue Jackets de Columbus au Nationwide Arena.

«Je serai fin prêt pour le premier match [...] Je suis très excité à l’idée de jouer ce match quoiqu’il arrive, mais c’est évidemment la cerise sur le gâteau que ce soit à Columbus», a souligné Atkinson, dont les paroles ont été reprises sur le NHL.com.

Les Flyers avaient fait son acquisition en provenance des Blue Jackets en juillet 2021, en retour de l’attaquant Jakub Voracek. Le natif du Connecticut veut maintenant prouver qu’il est complètement rétabli de l’opération qu’il a subie le 21 décembre dernier.

«Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Au début, j’ai essayé une réhabilitation sans avoir besoin d’intervention chirurgicale», a souligné l’athlète de 34 ans.

Atkinson a fait appel au Dr Alex Vaccaro, qui est un expert de la colonne vertébrale. Le médecin est également un consultant médical pour les Eagles de Philadelphie dans la NFL.

«Il m’a dit que si je ne me faisais pas opérer d’ici un mois ou deux, je serais presque paralysé de tout le bras gauche à cause de l’atrophie de mon triceps. J’ai été opéré deux jours plus tard et il m’a dit: "je vais te faire retrouver ton niveau de jeu"», a souligné le choix de sixième ronde de la formation de l’Ohio en 2008.

Atkinson a disputé 700 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), amassant au passage 452 points, dont 236 buts.