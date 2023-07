«On s’en allait là pour fêter nos 10 ans»: écrasée par un arbre lors d'une balade à moto en amoureux aux États-Unis

Une passionnée de moto de 56 ans a tragiquement perdu la vie la semaine dernière, aux États-Unis, quand un arbre lui est tombé dessus sur la route alors qu’elle profitait d’une sortie en amoureux pour célébrer 10 ans de vie commune.

«C’est mieux qu’elle soit partie. Elle en aurait souffert pour le reste de ses jours», souffle au bout du fil Patrick Lavergne, encore dévasté, près d’une semaine après le malheureux accident qui lui a enlevé sa conjointe Angela Di Meo, le 5 juillet dernier.

La veille, le couple de l’Estrie avait pris la route vers le New Hampshire, malgré le temps pluvieux et nuageux.

«On a commencé à habiter ensemble le 3 juillet 2013. On s’en allait là pour fêter nos 10 ans, raconte l’homme de 65 ans. On a dormi dans un motel près du Mont Washington.»

Le lendemain, vers 11h20, les amoureux roulaient un derrière l’autre «à environ 90 km/h» sur la route 112, bordée d'arbres, au cœur d'une forêt nationale, près de la petite ville de Lincoln.

«Il faisait beau soleil», se rappelle M. Lavergne.

COURTOISIE de Patrick Lavergne

Tout à coup, celui-ci a perdu la communication du casque d’écoute de sa douce, qui le suivait.

«J’ai regardé derrière. Je ne la voyais pas», se remémore-t-il.

Digne d’un film

Le technicien en informatique a alors vite rebroussé chemin, jusqu’à ce qu’il voie sa conjointe gisant au sol, près de sa motocyclette Honda blanche.

Par une épouvantable malchance, un arbre pourri est tombé au milieu de la route, et, par le fait même, directement sur elle, confirme le directeur adjoint Scott McKinley, du département de police de Lincoln.

«C’est terrible, les souvenirs que j’en ai. J’ai tenté de prendre son pouls. Elle n’en avait plus», confie son conjoint, visiblement fragile, en décrivant la scène.

PHOTO du Facebook d'Andrea Di Meo

Les témoins, qui ont tenté de secourir la victime, auraient même eu du mal à lui décrire les évènements, tellement c’était inusité.

«Tu vois ça juste dans les films, décrit M. Lavergne. Ce n’était pas une fausse manœuvre. L’arbre est tombé sur elle.»

Plus belles routes...

La passionnée de moto, qui rêvait d’en conduire une de type sport, venait d’ailleurs de suivre des cours de perfectionnement, la semaine précédente.

«Elle était craintive. Elle avait tout l’équipement, de la tête au pied, assure son compagnon. Mais ce n’était pas une débutante.»

De plus, les parents de deux enfants chacun s’étaient installés à Lac-Brome il y a 5 ans, afin de se rapprocher des États-Unis.

«On y allait souvent. Les routes sont plus belles. On pensait que c’était plus prudent», poursuit M. Lavergne, conscient de la triste ironie.

COURTOISIE de Patrick Lavergne

Après l’accident, le futur retraité, dont les plans d’avenir venaient d’être renversés, a tenu à rentrer chez lui seul, sur sa moto.

«Je pleurais. J’hurlais au meurtre. Personne ne m’entendait. Mais ça m’a fait du bien», relate celui qui cumulait près de 20 000 km de moto par année avec sa conjointe, reconnue pour sa bonté et sa joie de vivre.

«On se faisait des lunchs. On préférait s’arrêter sur le bord de la route, avec les paysages, que dans des restaurants, détaille M. Lavergne. Dans quatre ans, on voulait vivre au Texas l’hiver, et ici l’été.»

«Si Plan B [compagnie fictive, qui offre la possibilité de modifier le cours des évènements dans une série télé] existait, ça ferait longtemps que je l’aurais mis sur ma carte.»