Festival d'été de Québec: Illenium a fait danser les Plaines

Du défoulement, du gros son, des sonorités de basse vrombissantes, des gens qui sautent, des objets gonflables, des éclairages spectaculaires, des feux d’artifice et des tenues colorées, il y avait tout ça, hier sur les Plaines.

Il y avait aussi une très grande foule pour la traditionnelle soirée techno du FEQ offerte lors d’une belle soirée sans pluie. Une soirée qui est toujours une grande fête.

Grande vedette de ce marathon EDM, lancé à 19h, le DJ américain Nicholas Daniel «Illenium» Miller, n'a pas juste fait du bruit. Sa prestation était tout en nuances, avec un mélange de rythmiques syncopées, de descentes et de montées sonores et des mélodies plus lentes, que l'on pouvait apprécier, comme dans Nightlight avec la voix d'Annika Wells et durant Good Things Fall Apart. Il y a une belle recherche dans les sonorités et ambiances créées par le DJ de 32 ans.

Comme lors de toute soirée techno, il y avait aussi des jets de fumée et de flammes, dont on pouvait ressentir la chaleur, surtout lors de la très réussie Feel Something, des projections sur cinq écrans géants, dont du sang sortant des enceintes sonores, des lasers multicolores et des feux d'artifice. Tous les ingrédients étaient là.

Après un «bonsoir Québec City» en début de prestation, Illenium n'a pas été très bavard. Il a surtout fait des décomptes pour préparer les descentes et des montées sonores et laisser parler sa musique. On l'a senti enthousiaste tout au long de sa prestation derrière ses consoles. Il a manifesté le désir de revenir.

En plus de ses succès, Illenium a offert des reprises de Anti-Hero de Taylor Swift, une courte intro de Numb de Linkin Park, pour amener Story of My Life et un court passage de Blinding Lights de The Weeknd. Il a livré la marchandise avec une prestation bien équilibrée.

La DJ québécoise Debbie Tebbs a eu l’honneur de lancer le tout sur le coup de 19h. La Montréalaise s’est très bien tirée d’affaire avec des rythmes synth-pop et techno puissants et surtout dansants.

«What’s up Québec? Ça va bien? J’espère que vous êtes en forme? Ça commence maintenant», a-t-elle lancé, utilisant le désormais célèbre dicton de l’émission Les Chefs.

Casquette noire, grosse paire d’écouteurs blancs sur les oreilles, lunettes roses et surtout un sourire omniprésent sur son visage, Debbie Tebbs dansait derrière les platines, accompagnée par les danseurs Alex Francoeur et Frédérique Brunet.

On a entendu, à travers les rythmes proposés, des segments de Sentimentale de Mylène et The Final Countdown d’Europe. L’Acadien Jacobus, de Radio Radio, est venu faire une petite visite pour Dans les voiles et lors de Tu danseras offert à la fin de sa prestation. Une belle entrée en matière.

Nervo

Le niveau d’intensité a ensuite monté d’un cran avec l’arrivée du duo australien Nervo. Les jumelles et ex-mannequins Miriam et Olivia Nervo, du haut de leurs 41 ans, ont livré un 50 minutes d’électro-house bien rythmé.

On a même vu un «métalleux», peut-être perdu, avec un chandail avec les inscriptions Megadeth et Lamb of God, danser et hocher de la tête sur les rythmes EDM des deux DJ et chanteuses. Pourtant Lamb of God jouait à quelques pas des Plaines au parc de la Francophonie.

À travers les Dare Me, Faded, Like Home et You’re Gonna Love Again, on a entendu What’s Up de 4 Non Blondes, In the End de Linkin Park et un air de musique classique.

Les jets de fumée et de flammes ont commencé à faire leur apparition. Sur l’écran géant, des images d’animation, dont celles de papillons sortant des parties génitales d’une femme, qui elle, avait une télé à la place de la tête. Oui, oui, on a vu ça.

On n’a pas de photos de Nervo, car les deux artistes ne voulaient pas être photographiées par les photographes de presse durant leur prestation.

Gryffin

Avec les rythmiques syncopées à la Skrillex, lancées par Gryffin, lors de son arrivée sur scène, on a eu un peu peur que ça donne le ton à l’ensemble de sa prestation. Ce qui n’a pas été le cas.

Le DJ californien de 35 ans, qui a étudié à USC, a offert un superbe doublé avec les titres Just For a Moment et Remember et un passage de Sweet Dreams (Are Made of This) des Eurythmics qui a fait réagir la foule qui, tout à coup, était très nombreuse. On a même eu droit à un segment de Mr. Brightside des Killers.

Lors de Titanium de David Guetta, la foule des Plaines a chanté à l’unisson. On peut mettre quelques grosses étoiles dans le cahier de Gryffin, même si sa prestation s’est un peu essoufflée vers la fin avec des sonorités répétitives. Ce n’était pas juste des bruits et des «glitchs» sonores. Une belle découverte.

En conquérant, Gryffin est monté sur la plateforme, levant les bras vers le ciel durant Tie Me Down. La table était mise pour Illenium.