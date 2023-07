La Banque Laurentienne bondit en Bourse après sa mise en vente

L'action de la Banque Laurentienne bondit d'environ 30 % mercredi matin après l'annonce, par l'institution financière québécoise, de sa mise en vente.

Peu avant 10h, le titre s'échangeait à plus de 44 $, en hausse de 10,59 $, à la Bourse de Toronto.

Mardi après-midi, après la clôture des marchés, la banque a annoncé qu'elle menait «une revue des options stratégiques en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires et les parties prenantes».

La Scotia et la TD au premier rang

Selon l'analyste Gabriel Dechaine, de la Financière Banque Nationale, chacun des six plus grands prêteurs canadiens (Banque Royale, Banque TD, Banque Scotia, Banque de Montréal, CIBC et Banque Nationale) pourrait être intéressé par l'acquisition de la Laurentienne.

M. Dechaine croit toutefois que les repreneurs «les plus motivés» seront la Scotia, qui souhaite gagner des parts de marché au Québec, et la TD, qui est assise sur d'importantes réserves financières et qui fait face à «des questions de plus en plus pressantes à propos de sa stratégie de déploiement des capitaux».

Fondée à Montréal en 1856, la Banque Laurentienne compte près de 60 succursales et environ 1500 salariés au Québec (3000 employés au total). Ses actifs dépassent les 50 milliards $.