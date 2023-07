Le Domaine des Constellations au Lac-aux-Sables: un projet de 10 M$

Un nouveau projet récréotouristique vient de voir le jour à Lac-aux-Sables pour les amants de la nature qui recherchent le confort sans se compliquer la vie. Le Domaine des Constellations a inauguré la première phase de son plan de développement d’une valeur de 10 M$.

En bordure de la rivière Batiscan, ce nouveau site propose cinq dômes et quatre mini-chalets. Derrière ce projet, on retrouve Élie Couture, président de Bfly.

«On veut développer un village récréotouristique où on va retrouver une variété d’hébergement écoluxueux, avec des activités disponibles sur le site», explique M. Couture, qui est également président du Domaine des Constellations.

Ce dernier a acquis de l’expérience dans le domaine des dômes avec Bfly, qui est connue du grand public pour ses volières à papillons.

«Souvent, les dômes, c’est méconnu. Les gens pensent que c’est une tente, mais c’est pratiquement un bâtiment. Avec les murs isolés, le plancher chauffé, la literie d’hôtel, on y retrouve tout le luxe d’un hôtel quatre étoiles», a fait part M. Couture, qui compare son offre à du glamping.

«C’est exactement comme ça que la tendance est née, il y a quelques années. C’est pour répondre aux gens qui adorent la nature, mais qui ne veulent pas d’araignées dans leur tente», dit-il.

«Chaque hébergement possède son spa privé avec une vue panoramique sur la rivière Bastican.»

Pour réaliser ce projet, M. Couture a fait l’acquisition d’une trentaine de terrains. La première phase est évaluée à 3 M$.

«Il reste beaucoup de terrains à développer. Ce que je souhaite, c’est qu’on se positionne avec une grande variété de types d’hébergements», a-t-il ajouté.

La deuxième phase est en cours. Celle-ci comprend une dizaine de chalets de différents styles (moderne, scandinave, bois rond) avec accès direct à la rivière et une capacité allant jusqu’à douze convives.

«Le développement va se faire de manière graduelle. J’aimerais ajouter un à deux chalets par année.»

M. Couture et sa conjointe, Stéphanie Gagné, sont tombés en amour avec le coin, il y a quelques années, au point qu’ils en ont fait le cœur de leur projet d’entreprise.

«C’est un coin de paradis pour ceux qui aiment la tranquillité en forêt», a-t-il ajouté.

Les clients qui réservent ont accès à l’eau avec canot, kayak et planche à pagaie, ainsi qu’à un sentier pédestre et une piste de vélo à pneus surdimensionnés de 10 km qui ont été aménagés sur le site.

Chaque dôme et mini-chalet possède une grande terrasse, en plus d’un aménagement intérieur haut de gamme avec une cuisine tout équipée, une salle de bain complète et un coin salle à manger.

Le site est ouvert à l’année.